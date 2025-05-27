Проєкт МОЗ і великих виробників щодо маркетингових договорів зменшить доступність ліків, - експерт

За його словами, протягом кількох місяців тривали предметні та ґрунтовні обговорення за участю всіх фахівців, у результаті яких був напрацьований збалансований документ, спрямований на зниження реальних цін і посилення конкуренції на ринку.

"Однак в останній момент, за три години до наради, з незрозумілих причин на засідання робочої групи було винесено зовсім інший проєкт, що, звісно, викликало здивування та обурення всіх учасників робочої групи . На відміну від фахового документа, який пройшов всі обговорення, нова версія лише обмежує конкуренцію та призведе до зростання цін", - зазначив Клімов.

Як наголосив очільник палати, запропонований МОЗ документ створює непропорційні переваги для великих виробників ліків, водночас ускладнюючи діяльність невеликих українських компаній і запроваджуючи обмеження для імпортних постачальників.

Така позиція МОЗ України йде всупереч зобов’язанням взятих Україною по угоді про Асоціацію між Україною та ЄС в частині гармонізації українського законодавства регулюючого фармацевтичну діяльність до норм та стандартів ЄС.

"Усе це в результаті обернеться зменшенням доступності ліків для споживачів і подорожчанням препаратів", - додав він.

Фармацевтична палата закликає МОЗ повернутися до роботи над тим варіантом нормативного акту, який був розроблений із залученням усіх зацікавлених сторін і пройшов повний цикл експертного обговорення.

"Зволікання з вирішенням цього питання призводить лише до негативних наслідків - насамперед, підвищення цін на для пересічних українців", - резюмував Клімов.