Проект Минздрава и производителей по маркетинговым договорам уменьшит доступность лекарств, - эксперт

По его словам, в течение нескольких месяцев продолжались предметные и обстоятельные обсуждения с участием всех специалистов, в результате которых был наработан сбалансированный документ, направленный на снижение реальных цен и усиление конкуренции на рынке.

"Однако в последний момент, за три часа до совещания, по непонятным причинам на заседание рабочей группы был вынесен совсем другой проект, что, конечно, вызвало удивление и возмущение всех участников рабочей группы. В отличие от профессионального документа, который прошел все обсуждения, новая версия только ограничивает конкуренцию и приведет к росту цен", - отметил Климов.

Как отметил глава палаты, предложенный Минздравом документ создает непропорциональные преимущества для крупных производителей лекарств, одновременно усложняя деятельность небольших украинских компаний и вводя ограничения для импортных поставщиков.

Такая позиция Минздрава Украины идет вопреки обязательствам взятых Украиной по соглашению об Ассоциации между Украиной и ЕС в части гармонизации украинского законодательства регулирующего фармацевтическую деятельность с нормами и стандартами ЕС.

"Все это в результате обернется уменьшением доступности лекарств для потребителей и подорожанием препаратов", - добавил он.

Фармацевтическая палата призывает Минздрав вернуться к работе над тем вариантом нормативного акта, который был разработан с привлечением всех заинтересованных сторон и прошел полный цикл экспертного обсуждения.

"Промедление с решением этого вопроса приводит лишь к негативным последствиям - прежде всего, повышению цен на для рядовых украинцев", - резюмировал Климов.