Проект об изменениях в Регламент ВР пока не внесен в повестку Рады, - Венецианская комиссия

Законопроект сейчас рассматривают в парламенте, но пока не внесли в повестку сессии

Законопроект о внесении изменений в регламент ВР пока не внесен в повестку сессии парламента. Об этом рассказал глава отдела программ регионального сотрудничества Венецианской комиссии Сергей Кузнецов в ходе круглого стола в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

"Три очень важных вопроса - это роль парламента в законотворческом процессе, роль парламента в формировании правительства, а также механизмы парламентского контроля. Хотел бы напомнить, что эти вопросы рассматривались Венецианской комиссией в рамках заключения, принятого в прошлом году относительно предложений о внесении изменений в регламент ВР, чтобы привести его в соответствие с Конституцией Украины", - рассказал Кузнецов.

По его словам, существуют разные позиции относительно изменения регламента Верховной рады.

"Безусловно, существуют различные позиции. Мы знаем, что тот законопроект, на который мы готовили заключение, сейчас рассматривается в Раде, но пока не вынесен на повестку. Но поднятая проблематика очень интересна", - добавил он.

Напомним, в прошлом году комитет по вопросам Регламента и организации работы рекомендовал парламенту принять за основу проект закона №3487 "О внесении изменений в регламент ВР (относительно проведения рейтингового голосования)".