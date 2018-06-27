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Проект про зміни у Регламент ВР поки не внесений до порядку денного Ради, - Венеціанська комісія

НовиниПолітика    27.06.2018 - 18:14
Фото: парламент (РБК-Україна)
Фото: парламент (РБК-Україна)

Законопроект зараз розглядають у парламенті, але поки не внесли до порядку денного сесії

Законопроект про внесення змін до регламенту ВР поки не внесений до порядку денного сесії парламенту. Про це розповів глава відділу програм регіонального співробітництва Венеціанської комісії Сергій Кузнецов у ході круглого столу в Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

"Три дуже важливих питання - це роль парламенту в законотворчому процесі, роль парламенту у формуванні уряду, а також механізми парламентського контролю. Хотів би нагадати, що ці питання розглядалися Венеціанською комісією у рамках укладення, прийнятого в минулому році щодо пропозицій про внесення змін до регламенту ВР, щоб привести його у відповідність з Конституцією України", - розповів Кузнєцов.

За його словами, існують різні позиції щодо зміни регламенту Верховної ради.

"Безумовно, існують різні позиції. Ми знаємо, що той законопроект, на який ми готували висновок, зараз розглядається у Раді, але поки не винесений на порядок денний. Але піднята проблематика дуже цікава", - додав він.

Нагадаємо, в минулому році комітет з питань Регламенту та організації роботи рекомендував парламенту прийняти за основу проект закону №3487 "Про внесення змін до регламенту ВР (щодо проведення рейтингового голосування)".

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Теги публікації: Венецианская комиссия, Верховна Рада, регламент  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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