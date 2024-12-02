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Проєкт "Хочу к своим". В Україні 250 тисяч переглядів профілів колаборантів

Україна, Понеділок 02 грудня 2024 14:14
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Проєкт "Хочу к своим". В Україні 250 тисяч переглядів профілів колаборантів Фото: новий етап боротьби зі зрадниками та підтримка громадян (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Проєкт "Хочу к своим" зібрав понад 250 000 переглядів профілів колаборантів на своєму сайті. Близько 273 засуджених за державну зраду виявили бажання виїхати до Росії в обмін на повернення українців із полону, а кілька людей припинили співпрацю з ворогом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Хочу к своим”.

Понад 250 тисяч переглядів профілів колаборантів

За чотири місяці роботи державного проєкту "Хочу к своим”, створеного Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за підтримки ГУР, СБУ та Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, досягнуто значних результатів у боротьбі з колабораціонізмом.

  • 250 000 переглядів сторінок з профілями колаборантів на сайті проекту hochuksvoim.com свідчать про активний інтерес громадян до цієї теми.
  • 273 засуджені за державну зраду і колабораційну діяльність особи висловили бажання виїхати до Росії за умови повернення українців з російської неволі.

Ключові результати

  • 1 колаборант вже виїхав до Росії, забезпечивши повернення українських громадян з полону.

  • 3 особи припинили співпрацю з ворогом завдяки зверненням у рамках проєкту.

  • 12 потенційних колаборантів перевіряються на основі інформації, отриманої від громадян.
  • 16 заявок від осіб, які не бажають жити в Україні, але хочуть переїхати до росії, опрацьовуються представниками Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Проєкт демонструє підхід до протидії державній зраді та колабораціонізму, водночас сприяючи поверненню українців із російської неволі.

Ініціатива знаходить підтримку серед громадян, які активно долучаються до викриття потенційних зрадників і співпрацюють із правоохоронними органами.

Нагадаємо,що 25 липня, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, в який, зокрема, входять Головне управління розвідки Міноборони, СБУ та Секретаріат Уповноваженого ВРУ з прав людини, презентував спільний державний проєкт "Хочу к своим".

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Служба безпеки України колаборант ГУР Обмін полоненими
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