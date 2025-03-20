Проект добудови ХАЕС є інвестиційно привабливим і може стати успішним нацпроектом, - ТСК

"Проект добудови Х3/Х4 виглядає достатньо привабливим і за певних умов має всі шанси стати національним проєктом. Варіант добудови на базі болгарських реакторів переважною мірою не дає підстав для істеричних негативних оцінок та інших "вбивчих" аргументів проти його реалізації. В ході обговорення не було озвучено ЖОДНОГО кардинального та принципового заперечення", - повідомив голова ТСК.

Підняття "градусу" суспільної дискусії навколо проекту добудови викликано в основному політичними чинниками, зазначив він.

При цьому в засіданні робочої групи ТСК брали участь відверті противники розвитку атомної енергетики.

Окремо було наголошено на позитивному впливі добудови ХАЕС-3/4 на економіку України та низку вітчизняних підприємств.

Як відомо, енергоблоки №3 та №4 ХАЕС уже готові на 80% та 25% відповідно.