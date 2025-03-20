Проект достройки ХАЭС является инвестиционно привлекательным и может стать успешным нацпроектом, - ВСК

"Проект достройки Х3/Х4 выглядит достаточно привлекательным и при определенных условиях имеет все шансы стать национальным проектом. Вариант достройки на базе болгарских реакторов в подавляющей степени не дает оснований для истерических негативных оценок и других "убийственных" аргументов против его реализации. В ходе обсуждения не было озвучено НИ ОДНОГО кардинального и принципиального возражения", - сообщил председатель ВСК.

Поднятие "градуса" общественной дискуссии вокруг проекта достройки вызвано в основном политическими факторами, отметил он.

При этом в заседании рабочей группы ВСК участвовали откровенные противники развития атомной энергетики.

Отдельно было отмечено положительное влияние достройки ХАЭС-3/4 на экономику Украины и ряд отечественных предприятий.

Как известно, энергоблоки №3 и №4 ХАЭС уже готовы на 80% и 25% соответственно.