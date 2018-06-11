Проект CBT-ProfiRet от ЦБТ для тех, кто уже готов зарабатывать на финансовых рынках. Отзывы о CBT-ProfiRet.

Отзывы CBT-ProfiRet и других проектах ЦБТ. CBT-ProfiRet - отзывы тех, кто зарабатывает на финансовых рынках

Компания Центр Биржевых Технологий предоставляет обучение с последующим трудоустройством и предоставлением счета для реальной торговли. Образовательный курс «Беластиум», в рамках которого запускается проект CBT-ProfiRet, традиционно получает множество благодарных отзывов от успешных выпускников, которые можно посмотреть здесь: https://minfin.com.ua/2017/08/18/29517534/

Уже 20 лет компания ЦБТ занимается обучением кадров для финансовой торговли. Выпускники наших курсов стабильно лучшие в трейдинге (видео-отзывы о ЦБТ-ПрофиРет и других курсах ЦБТ уже можно просмотреть:

Образовательные проекты от ЦБТ ведутся самыми опытными практикующими специалистами в стране и на сегодняшний день не имеют аналогов в Украине.

Мы отличаемся от других тем, что у нас:

обучение оффлайн с реальными преподавателями. Никакой онлайн курс не сравнится с реальным общением с профессионалом, который всегда готов ответить на ваши вопросы и помочь в проблемных ситуациях.

лучшие преподаватели с большим опытом работы на рынках

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Мы регулярно получаем от выпускников обучающих проектов ЦБТ благодарные отзывы. CBT-ProfiRet – наш следующий шаг для повышения финансовой грамотности и успешной торговли!

Отзывы о ЦБТ-ПрофиРет в Одессе. CBT-ProfiRet - отзывы успешных людей

Программа CBT-ProfiRet длится 2 недели – это 10 дней интенсивных занятий, после которых следует экзамен. В случае позитивного результата экзамена Вы получаете счет в $ 20 000 в управление и 50 % от прибыли с торговли. Чем качественнее знания Вы получите, тем больше сможете зарабатывать, что выгодно и для нас. Именно это и есть наш главный интерес: сделать из Вас успешного трейдера и дать Вам инструменты для заработка! Вы можете оставить свой отзыв о ЦБТ-ПрофиРет, если обучение будет действительно полезным.

Обучающий проект CBT-ProfiRet работает по принципу классических проптрейдинговых компаний. Такие компании обучают перспективных трейдеров и предоставляют им реальный счет для работы со своими деньгами.

Но, как правило, условия в классических проптрейдинговых проектах не очень выгодны и подходят больше для обучения, опыта и приобретения навыков. Сотрудник получает всего 10 % от прибыли и очень ограничен в рисках.

Профессионалы трейдинга в своих комментариях и отзывах о ЦБТ-ПрофиРет подтверждают, что мы предлагаем более выгодные условия:

50 % от прибыли

допускается 30 % просадки счета (потери при неудачной торговле)

Счет для работы успешным выпускникам предоставляет наш известный европейский партнер с 20-летней историей трейдинга TeleTrade.

ЦБТ постоянно ориентируется на отзывы о CBT-ProfiRet и других продуктах, разрабатывая лучшие образовательные проекты.

Западные аналоги проекта ЦБТ-ПрофиРет. Отзывы и комментарии специалистов

ЦБТ-ПрофиРет отзывы о CBT-ProfiRet, а также CBT-ProfiRet-отзывы от профессионалов

Наверняка многие слышали о проекте «Метод черепах», который буквально взорвал весь мир финансов в 1983 году. Все началось со спора двух успешных трейдеров о том, можно ли научить работе на финансовых рынках абсолютно любого человека. Партнеры отобрали из сотен желающих самых перспективных людей самых разных профессий и рода занятий. Что из этого вышло? А то, что в итоге друзья заработали 300 миллионов долларов. Неплохо, как для обычного пари? Самый успешный из участников эксперимента Куртис Фейс заработал 31 миллион долларов за несколько лет, начав с незначительной суммы. Кажется, для него это обучение оказалось полезным, не так ли?

11000 человек уже прошли обучение от ЦБТ и оставили благодарные отзывы о ЦБТ-ПрофиРет и других проектах компании

Компания ЦБТ совместно со своим европейским партнером TeleTrade ищет перспективных и способных людей, чтобы “вырастить” из них настоящих профессионалов трейдинга. Мы доверяем Вам наши деньги и обучаем, как их приумножить. Все просто: чем больше зарабатываете Вы, тем больше зарабатываем мы, и мы заинтересованы в Ваших знаниях и успехах. И отзывы о ЦБТ-ПрофиРет от тех, кто уже зарабатывает на финансовых рынках после обучения – лучшее тому доказательство!

Мы дадим Вам все необходимое, чтобы стать профессиональным трейдером!

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