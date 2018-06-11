Проект CBT-ProfiRet від ЦБТ для тих, хто вже готовий заробляти на фінансових ринках. Відгуки про CBT-ProfiRet.

Відгуки CBT-ProfiRet та про інші проекти ЦБТ. CBT-ProfiRet - відгуки тих, хто заробляє на фінансових ринках

Компанія Центр Біржових Технологій проводить навчання з подальшим працевлаштуванням та наданням рахунку для реальної торгівлі. Освітній курс «Беластіум», в рамках якого запускається проект CBT-ProfiRet, традиційно отримує безліч вдячних відгуків від успішних випускників, які можна переглянути тут: https://minfin.com.ua/2017/08/18/29517534/

Уже 20 років компанія ЦБТ займається навчанням кадрів для фінансової торгівлі. Випускники наших курсів стабільно кращі в трейдингу (відео-відгуки про ЦБТ-ПрофіРет та інших курсах ЦБТ вже можна переглянути:

Освітні проекти від ЦБТ ведуться найбільш досвідченими фахівцями-практиками і на сьогоднішній день не мають аналогів в Україні.

Ми відрізняємося від інших тим, що у нас:

навчання оффлайн з реальними викладачами. Ніякий онлайн курс не зрівняється з реальним спілкуванням з професіоналом, який завжди готовий відповісти на ваші запитання і допомогти в проблемних ситуаціях.

кращі викладачі з великим досвідом роботи на ринках

інноваційні інструменти для торгівлі та навчання

Ми регулярно отримуємо від випускників навчальних проектів ЦБТ вдячні відгуки. CBT-ProfiRet – наш наступний крок для підвищення фінансової грамотності та успішної торгівлі!

Відгуки про ЦБТ-ПрофіРет в Одесі. CBT-ProfiRet - відгуки успішних людей

Програма CBT-ProfiRet триває 2 тижні – це 10 днів інтенсивних занять, після яких буде іспит. У разі позитивного результату іспиту Ви отримуєте рахунок з $ 20 000 в управління і 50% прибутку. Що якісніше знання Ви отримаєте, тим більше зможете заробляти, що вигідно і для нас. Саме це і є наш головний інтерес: зробити з Вас успішного трейдера і дати Вам інструменти для заробітку! Ви можете залишити свій відгук про ЦБТ-ПрофіРет, якщо навчання буде дійсно корисним.

Навчальний проект CBT-ProfiRet працює за принципом класичних проп-трейдингових компаній. Такі компанії навчають перспективних трейдерів і надають їм реальний рахунок для роботи зі своїми грошима.

Але, як правило, умови в класичних проп-трейдингових проектах не дуже вигідні і підходять більше для навчання, досвіду та набуття навичок. Співробітник отримує всього 10% від прибутку і дуже обмежений в ризиках.

Професіонали трейдингу в своїх коментарях і відгуках про ЦБТ-ПрофіРет підтверджують, що ми пропонуємо більш вигідні умови:

50% від прибутку

допускається 30% просадки рахунку (втрати при невдалій торгівлі)

Рахунок для роботи успішним випускникам надає наш відомий європейський партнер з 20-річною історією трейдингу TeleTrade.

ЦБТ постійно орієнтується на відгуки про CBT-ProfiRet та інші продукти, розробляючи найкращі освітні проекти.

Західні аналоги проекту ЦБТ-ПрофіРет. Відгуки та коментарі фахівців

ЦБТ-ПрофіРет відгуки про CBT-ProfiRet, а також CBT-ProfiRet-відгуки від професіоналів

Напевно багато хто чув про проект «Шлях черепах», який буквально підірвав весь світ фінансів в 1983 році. Все почалося із суперечки двох успішних трейдерів про те, чи можна навчити роботі на фінансових ринках абсолютно будь-яку людину. Партнери відібрали із сотень бажаючих найперспективніших людей різноманітних професій і роду занять. Що з цього вийшло? А те, що в результаті друзі заробили 300 мільйонів доларів. Непогано, як для звичайного парі? Найуспішніший з учасників експерименту Куртіс Фейс заробив 31 млн доларів за кілька років, почавши з незначної суми. Здається, для нього це навчання виявилося корисним, чи не так?

11000 осіб вже пройшли навчання від ЦБТ і залишили вдячні відгуки про ЦБТ-ПрофіРет та інші проекти компанії

Компанія ЦБТ спільно зі своїм європейським партнером TeleTrade шукає перспективних і здібних людей, щоб "виростити" з них справжніх професіоналів трейдингу. Ми довіряємо Вам наші гроші і навчаємо, як їх примножити. Все просто: чим більше заробляєте Ви, тим більше заробляємо ми, і ми зацікавлені в Ваших знаннях і успіхах. І відгуки про ЦБТ-ПрофіРет від тих, хто вже заробляє на фінансових ринках після навчання – кращий тому доказ!

Ми дамо Вам все необхідне, щоб стати професійним трейдером!

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