Проєкт BTN:Start для ветеранів: деталі спортивної ініціативи від BTN Foundation та Shakhtar Social

Благодійний фонд BTN Foundation розпочинає підтримку нового проєкту BTN:Start, який передбачає створення центрів з ампфутболу для ветеранів та цивільних з ампутаціями або порушеннями функцій кінцівок.

Завдяки роботі центрів BTN:Start, ветерани та цивільні матимуть змогу повернутись до активного життя через спорт та знайти нове коло спілкування.

BTN:Start: де працюватимуть нові центри ампфутболу

BTN:Start - це мережа центрів з ампфутболу для ветеранів та цивільних з ампутаціями або порушеннями функцій кінцівок. Тут кожен охочий може познайомитися з цим видом спорту, спробувати себе на тренуваннях, отримати необхідний інвентар, форму та підтримку тренерів і фахівців.

Проєкт допомагає зробити перший крок до активного життя через спорт, знайти нове коло спілкування й стати частиною спільноти однодумців.

Наразі відкриваються нові локації у Білій Церкві, Білогородці та Ірпені. Це дасть змогу ветеранам і цивільним долучатися до тренувань ближче до дому, регулярно займатися та зустрічатися з учасниками інших центрів під час товариських матчів і спільних заходів без тривалих переїздів.

"Найважче для хлопців буває просто почати, коли ще немає віри у власні сили. Саме тому ми створили BTN:Start - щоб поруч завжди був той, хто підтримає на старті й залишиться поряд надалі. Нам важливо, щоб людина поверталася сюди за відчуттям команди, а гарний результат обов’язково буде", - зазначили у BTN Foundation.

BTN Foundation та Shakhtar Social відкривають ценрти ампфутболу (фото: пресслужба фонду)

Спорт і спілкування: які заходи проводитимуть у центрах

У центрах також плануються різноманітні соціальні заходи для учасників: спільні перегляди футбольних матчів, турніри зі спортивних симуляторів та сімейні вечори, де гравці зможуть проводити час разом із рідними.

"Для ветеранів повернення до активного життя - це не лише питання фізичного відновлення. Не менш важливо знову відчути впевненість у собі, знайти однодумців і бачити перед собою нові можливості", - каже Роман Балашов, підприємець та IT-інвестор.

Саме тому такі проєкти, як BTN:Start, мають велику цінність: вони створюють доступне середовище, у якому спорт стає точкою опори, допомагає повернути відчуття команди та рухатися вперед, наголосив він.

Shakhtar Social і BTN Foundation розширюють можливості для відновлення ветеранів

У Shakhtar Social розповіли, що вже мають успішний досвід реалізації подібних проєктів у Чернігові та Миколаєві. Команда розуміє, наскільки важливо й водночас складно людям після важких травм повернутися до активного життя.

"Ми маємо достатньо досвіду, щоб підготувати все необхідне для роботи центрів з ампфутболу, залучення фахівців та початку тренувань", - зауважила менеджерка проєктів Shakhtar Social Мирослава Пинда.

Вона додала, що саме тому фонд об’єднав зусилля з BTN Foundation, щоб розширити можливості для відновлення ветеранів та занять спортом в інших містах.

Варто зазначити, що проєкт BTN:Start став першою спільною ініціативою BTN Foundation та благодійного фонду Shakhtar Social з розвитку ампфутболу в Україні. Фонди об’єднують зусилля та системно підтримують проєкти, що сприяють розвитку інклюзивного й адаптивного спорту.

Як доєднатися

Про те, як долучитися до тренувань у Білій Церкві, Білогородці та Ірпені можна дізнатися за телефоном: +380 67 673 4542