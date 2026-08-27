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Проект BTN:Start для ветеранов: детали спортивной инициативы от BTN Foundation и Shakhtar Social

14:23 27.08.2026 Чт
3 мин
Новые центры ампфутбола открывают в трех городах Киевской области
aimg Александр Мороз
Проект BTN:Start для ветеранов: детали спортивной инициативы от BTN Foundation и Shakhtar Social BTN Foundation и Shakhtar Social помогают ветеранам (фото: пресс-служба фонда)
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Благотворительный фонд BTN Foundation начинает поддержку нового проекта BTN:Start, предусматривающего создание центров по ампфутболу для ветеранов и гражданских с ампутациями или нарушениями функций конечностей.

Подробнее о спортивной инициативе - в материале РБК-Украина.

Благодаря работе центров BTN:Start, ветераны и гражданские смогут вернуться к активной жизни через спорт и найти новый круг общения.

BTN:Start: где будут работать новые центры ампфутбола

BTN:Start - это сеть центров по ампфутболу для ветеранов и гражданских с ампутациями или нарушениями функций конечностей. Здесь каждый желающий может познакомиться с этим видом спорта, попробовать себя на тренировках, получить необходимый инвентарь, форму и поддержку тренеров и специалистов.

Проект помогает сделать первый шаг к активной жизни через спорт, обрести новый круг общения и стать частью сообщества единомышленников.

Открываются новые локации в Белой Церкви, Белогородке и Ирпене. Это позволит ветеранам и гражданским приобщаться к тренировкам поближе к дому, регулярно заниматься и встречаться с участниками других центров во время товарищеских матчей и совместных мероприятий без длительных переездов.

"Тяжелее всего для ребят бывает просто начать, когда еще нет веры в собственные силы. Именно поэтому мы создали BTN:Start - чтобы рядом всегда был тот, кто поддержит на старте и останется рядом в дальнейшем. Нам важно, чтобы человек возвращался сюда за ощущением команды, а хороший результат обязательно будет", - отметили в BTN Foundation.

Проект BTN:Start для ветеранов: детали спортивной инициативы от BTN Foundation и Shakhtar SocialBTN Foundation и Shakhtar Social открывают центры ампфутбола (фото: пресс-служба фонда)

Спорт и общение: какие мероприятия будут проводить в центрах

В центрах также планируются разные социальные мероприятия для участников: совместные просмотры футбольных матчей, турниры на спортивных симуляторах и семейные вечера, где игроки смогут проводить время вместе с родными.

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"Для ветеранов возвращение к активной жизни - это не только вопрос физического восстановления. Не менее важно снова почувствовать уверенность в себе, найти единомышленников и видеть перед собой новые возможности", - говорит Роман Балашов, предприниматель и IT-инвестор.

Именно поэтому такие проекты как BTN:Start имеют большую ценность: они создают доступную среду, в которой спорт становится точкой опоры, помогает повернуть ощущение команды и двигаться вперед, подчеркнул он.

Shakhtar Social и BTN Foundation расширяют возможности для восстановления ветеранов

В Shakhtar Social рассказали, что уже имеют успешный опыт реализации подобных проектов в Чернигове и Николаеве. Команда понимает, как важно и одновременно сложно людям после тяжелых травм вернуться к активной жизни.

"У нас достаточно опыта, чтобы подготовить все необходимое для работы центров по ампфутболу, привлечение специалистов и начала тренировок", - отметила менеджер проектов Shakhtar Social Мирослава Пинда.

Она добавила, что именно поэтому фонд объединил усилия с BTN Foundation, чтобы расширить возможности восстановления ветеранов и занятий спортом в других городах.

Стоит добавить, что проект BTN:Start стал первой совместной инициативой BTN Foundation и благотворительного фонда Shakhtar Social по развитию ампфутбола в Украине. Фонды объединяют усилия и системно поддерживают проекты, способствующие развитию инклюзивного и адаптивного спорта.

Как присоединиться

О том, как приобщиться к тренировкам в Белой Церкви, Белогородке и Ирпене, можно узнать по телефону: +380 67 673 4542

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал новую программу поддержки ветеранов. Кабмин должен разработать изменения, которые перенаправляют государственные и местные ресурсы на эффективную помощь защитникам.

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