Проект про блокування сайтів без рішення суду може не відповідати законодавству ЄС, - нардеп

Законопроект може не підтримати комітет ВР з питань євроінтеграції

Законопроект про блокування сайтів без дозволу суду може не відповідати європейському законодавству. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила голова підкомітету з питань євроатлантичного співробітництва та євроінтеграції комітету у закордонних справах Світлана Заліщук.

За словами нардепа, для боротьби з кіберзагрозами Україна має врахувати рекомендації Європейського парламенту.

"Цей законопроект ( №6688, - ред.) є абсолютно неприйнятний, він не може бути ухвалений. Це дуже репресивна норма. З іншого боку, в Україні є серйозні проблеми з кібербезпекою. А напередодні виборів Україна стане полігоном для РФ для випробування усіх можливих інформаційних та кібертехнологій. Але ми не можемо шукати вирішення у такий примітивний спосіб, адже це (законопроект, - ред.) наділить владу і суди закривати рот невигідним журналістам-розслідувачам", - розповіла Заліщук.

Вона додала, що законопроект буде розглянуто зокрема у комітеті ВР з питань євроінтеграції, який може не підтримати законопроект про блокування сайтів.

"Я сподіваюсь, що комітет з євроінтеграції не підтримає законопроект, адже він точно не відповідає європейському законодавству. Що потрібно робити. Мають бути внесені зміни до закону про кібербезпеку, враховуючи останні зміни, проголосовані Європейським парламентом стосовно кібербезпеки. По-друге, нещодавно був звіт ЄП щодо захисту інформаційного простору і ціла низка рекомендацій щодо того, що саме потрібно робити країнам ЄС. Я думаю, що ми можемо використати цей приклад для нашої боротьби у сфері інформаційної безпеки", - додала вона.

Крім того, член комітету ВР з питань євроінтеграції, нардеп Мустафа Найем назвав законопроект сумнівним.

"Є достатньо інструментів, щоб розслідувати діяльність тих чи інших медіа, ніж просто забороняти сайти. Я не бачив жодного розслідування щодо фінансування медіа російськими капіталами, про яке часто говорить СБУ. Якщо не подобається, знайдіть, хто є джерелом фінансування і зарплат у цих медіа. Якщо вони розпалюють ворожнечу або порушують конституцію - цього достатньо для того, щоб порушувати кримінальні провадження і зупинити роботу цього медіа. А без рішення суду просто так закривати сайти - це просто підміна понять", - повідомив Найем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що комітет Верховної ради з питань національної безпеки на поточному тижні розгляне законопроект №6688 про блокування сайтів без рішення суду.