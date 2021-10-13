ru ua
Ср, 13 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Проект Банковой. Стала известна причина создания партии Колесникова "Украина - наш дом"

Новина українською →
Киев, Среда 13 октября 2021 21:19
Проект Банковой. Стала известна причина создания партии Колесникова "Украина - наш дом" Фото: лидер новой партии "Украина - наш дом" Борис Колесников (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Лидер новой партии "Украина - наш дом" Борис Колесников избегает прямой критики деятельности президента Украины Владимира Зеленского. Это связано с тем, что политсила является техническим проектом самой Банковой.

Об этом идет речь в материале РБК-Украина "Партия регионов-лайт. Почему у новой партии Колесникова нет перспектив".

Как отмечается в статье, партия власти ощутимо просела в юго-восточных регионах, где она на выборах 2019 года показала неожиданно высокий результат.

В свою очередь, "Оппозиционная платформа - За життя" также не смогла дать убедительный ответ на санкции РНБО против Виктора Медведчука и его телеканалов. Лишившись тем самым как медийного влияния, так и надежд обогнать "Слугу народа" в рейтингах.

Желающих "подобрать" юго-восточных избирателей в таких условиях хватает. Помимо уже примелькавшихся партий, возникают и новые проекты, с прицелом на следующие выборы.

Созданная этим летом партия "Украина - наш дом" во главе с видным функционером времен Виктора Януковича – экс-вице-премьером Борисом Колесниковым, по данным РБК-Украина, начала свою работу именно с этой целью и является техническим проектом самой Банковой.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что помимо отсутствия четкой позиции на оси "власть-оппозиция", у новой партии "Украина - наш дом" Бориса Колесникова, который своей репутацией не добавляет политсиле сторонников, прослеживается явное сходство с "Единой Россией" и предвыборной программой беглого президента Виктора Януковича.

Читайте РБК-Украина в Google News
Борис Колесников Офис президента Выборы
NEWS
В Украине хотят рекомендовать бустерную COVID-вакцинацию. Для кого: ответ Минздрава
В Украине хотят рекомендовать бустерную COVID-вакцинацию. Для кого: ответ Минздрава
DAILY
Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине