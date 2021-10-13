Проект Банковой. Стала известна причина создания партии Колесникова "Украина - наш дом"

Лидер новой партии "Украина - наш дом" Борис Колесников избегает прямой критики деятельности президента Украины Владимира Зеленского. Это связано с тем, что политсила является техническим проектом самой Банковой.

Об этом идет речь в материале РБК-Украина " Партия регионов-лайт. Почему у новой партии Колесникова нет перспектив ".

Как отмечается в статье, партия власти ощутимо просела в юго-восточных регионах, где она на выборах 2019 года показала неожиданно высокий результат.

В свою очередь, "Оппозиционная платформа - За життя" также не смогла дать убедительный ответ на санкции РНБО против Виктора Медведчука и его телеканалов. Лишившись тем самым как медийного влияния, так и надежд обогнать "Слугу народа" в рейтингах.

Желающих "подобрать" юго-восточных избирателей в таких условиях хватает. Помимо уже примелькавшихся партий, возникают и новые проекты, с прицелом на следующие выборы.

Созданная этим летом партия "Украина - наш дом" во главе с видным функционером времен Виктора Януковича – экс-вице-премьером Борисом Колесниковым, по данным РБК-Украина, начала свою работу именно с этой целью и является техническим проектом самой Банковой.