Проект Банкової. Стала відома причина створення партії Колеснікова "Україна - наш дім"
Лідер нової партії "Україна - наш дім" Борис Колесніков уникає прямої критики діяльності президента України Володимира Зеленського. Це пов'язано з тим, що політсила є технічним проектом самої Банкової.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Партія регіонів-лайт. Чому у нової партії Колеснікова немає перспектив".
Як наголошується в статті, партія влади відчутно просіла в південно-східних регіонах, де вона на виборах 2019 року показала несподівано високий результат.
Своєю чергою, "Опозиційна платформа - За життя" також не змогла дати переконливу відповідь на санкції РНБО проти Віктора Медведчука і його телеканалів. Втративши тим самим як медійного впливу, так і надій обігнати "Слугу народу" в рейтингах.
Охочих "підібрати" південно-східних виборців в таких умовах вистачає. Крім вже відомих партій, виникають і нові проекти, з прицілом на наступні вибори.
Створена цього літа партія "Україна - наш дім" на чолі з видатним функціонером часів Віктора Януковича – екс-віце-прем'єром Борисом Колесніковим, за даними РБК-Україна, почала свою роботу саме з цією метою і є технічним проектом самої Банкової.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що крім відсутності чіткої позиції на осі "влада-опозиція", у нової партії "Україна - наш дім" Бориса Колеснікова, який своєю репутацією не додає політсилі прихильників, простежується явна схожість з "Єдиною Росією" і передвиборчою програмою президента-втікача Віктора Януковича.