Проект об адвокатуре содержит прогрессивные положения, - Американская торговая палата

Иллюстративное фото (из открытых источников)

Совет директоров Американской торговой палаты в Украине обратился к народным депутатам

Совет директоров Американской торговой палаты в Украине обратился к народным депутатам письмом с на поддержку позитивных и прогрессивных положений законопроекта №9055 "Об адвокатуре и адвокатской деятельности". Об этом говорится в обращении членов Совета директоров.

Они отмечают, что законопроект направлен на увеличение объема профессиональных прав адвокатов, увеличение и совершенствование гарантий адвокатской деятельности, совершенствования процедуры дисциплинарного производства в отношении адвоката, предоставление адвокатам реальной возможности участия в адвокатском самоуправлении.

Эксперты Американской торговой палаты оценивают как положительные новеллы законопроекта № 9055, которые касаются:

• отмены промежуточных звеньев адвокатского самоуправления – конференций, учитывая то, что ожидается облегчение доступа адвоката к адвокатскому самоуправления;

• предоставление возможности каждому адвокату (за исключением адвокатов, не осуществляющих адвокатскую деятельность) быть избранным на должность председателя или члена органа адвокатского самоуправления;

• внедрение четкой структуры органов адвокатского самоуправления;

• системы ротации в органах адвокатского самоуправления за введения ограничения на занятие должностей в адвокатском самоуправлении двумя сроками подряд.

В письме отмечается, что в Совет директоров Американской торговой палаты в Украине входят представители МакДональдз Юкрейн, Horizon Capital, PepsiCo Украина, Бейкер и Макензи, Danone, Cargill, Carlsberg, Санофи-Авентис Украина, Arawak Energy Ukraine B. V., Citibank, Европейский банк реконструкции и развития.

Напомним, ранее партнеры и руководители ведущих юридических фирм обратились к председателю Верховной рады Андрея Парубия и Председателя Комитета ВРУ по вопросам правовой политики и правосудия Руслана Князевича с просьбой принять законопроект № 9055 в первом чтении.

С аналогичным призывом выступили и эксперты Реанимационного пакета реформ. Они призвали депутатов поддержать проект закона в первом чтении и доработать его с учетом замечаний и предложений экспертной среды перед принятием во втором.

С письмом о поддержке законопроекта в Верховную раду обратилась международная антикоррупционная организация Transparency International. Проект закона признан таким, который направлен на преодоление коррупции в деятельности органов адвокатского самоуправления и системы правосудия.

Ведущие юридические сообщества – Ассоциация юристов Украины обратились к Верховной Раде Украины и комитету по вопросам правовой политики и правосудия с призывом как можно скорее принять законопроект за основу.

Около 50 адвокатов 15 декабря 2018 года обратились с открытым письмом к народных депутатов и руководителей депутатских групп и фракций с призывом принять этот закон как можно быстрее, поскольку "Законопроект 9055 защищает демократическое государство и европейские стандарты адвокатской профессии". В частности, авторы обращения просят не верить тому, что практикующие адвокаты выступают против законопроекта № 9055 "Об адвокатуре и адвокатской деятельности".

Положительное заключение законопроекту дали эксперты Совета Европы. В экспертном отчете отмечено, что "положения этого законопроекта в целом соответствуют стандартам Совета Европы относительно регулирования и защиты профессии адвоката, а по отдельным направлениям обеспечивают даже больший, чем требуют стандарты, защита адвокатам в осуществлении ими своих профессиональных обязанностей, в саморегулировании и самоуправлении своей общины".