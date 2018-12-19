Проект про адвокатуру містить прогресивні положення, - Американська торгівельна палата

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Рада директорів Американської торгівельної палати в Україні звернулася до народних депутатів

Рада директорів Американської торгівельної палати в Україні звернулася до народних депутатів з листом на підтримку позитивних та прогресивних положень законопроекту №9055 "Про адвокатуру та адвокатську діяльність". Про це йдеться у зверненні членів Ради директорів.

Вони наголошують, що законопроект направлений на збільшення обсягу професійних прав адвокатів, збільшення та вдосконалення гарантій адвокатської діяльності, вдосконалення процедури дисциплінарного провадження стосовно адвоката, надання адвокатам реальної можливості участі в адвокатському самоврядуванні.

Експерти Американської торгівельної палати оцінюють як позитивні новели законопроекту № 9055, які стосуються:

• скасування проміжних ланок адвокатського самоврядування – конференцій, з огляду на те, що очікується полегшення доступу адвоката до адвокатського самоврядування;

• надання можливості кожному адвокату (за виключенням адвокатів, що не здійснюють адвокатську діяльність) бути обраним на посаду голови або члена органу адвокатського самоврядування;

• запровадження чіткої структури органів адвокатського самоврядування;

• системи ротації в органах адвокатського самоврядування через введення обмеження на заняття посад у адвокатському самоврядуванні двома строками поспіль.

В листі зазначається, що до Ради директорів Американської торгівельної палати в Україні входять представники МакДональдз Юкрейн, Horizon Capital, PepsiCo Україна, Бейкер і Макензі, Danone, Cargill, Carlsberg, Санофі-Авентіс Україна, Arawak Energy Ukraine B.V., Citibank, Європейський банк реконструкції та розвитку.

Нагадаємо, раніше партнери та керівники провідних юридичних фірм звернулися до Голови Верховної Ради Андрія Парубія та Голови Комітету ВРУ з питань правової політики та правосуддя Руслана Князевича із проханням ухвалити законопроект № 9055 у першому читанні.

З аналогічним закликом виступили і експерти Реанімаційного пакету реформ. Вони закликали депутатів підтримати проект закону у першому читанні та доопрацювати його з урахуванням зауважень і пропозицій експертного середовища перед ухваленням у другому.

Із листом про підтримку законопроекту до Верховної Ради звернулася міжнародна антикорупційна організація Transparency International. Проект закону визнаний таким, що спрямований на подолання корупції в діяльності органів адвокатського самоврядування та системи правосуддя.

Провідні правничі спільноти – Асоціація правників України звернулися до Верховної Ради України та Комітету з питань правової політики та правосуддя із закликом якнайшвидше прийняти законопроект за основу.

Біля 50 адвокатів 15 грудня 2018 року звернулися із відкритим листом до народних депутатів та керівників депутатських груп та фракцій із закликом ухвалити цей закон якнайшвидше, оскільки "Законопроект 9055 захищає демократичну державу і європейські стандарти в адвокатській професії". Зокрема, автори звернення просять не вірити тому, що практикуючі адвокати виступають проти законопроекту № 9055 "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

Позитивний висновок законопроекту дали експерти Ради Європи. В експертному звіті відзначено, що "положення цього законопроекту в цілому відповідають стандартам Ради Європи щодо регулювання та захисту професії адвоката, а за окремими напрямами забезпечують навіть більший, аніж вимагають стандарти, захист адвокатів у здійсненні ними своїх професійних обов’язків, у саморегулюванні та самоврядуванні своєї спільноти".