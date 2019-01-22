Проект №9055 блокируют из-за децентрализации адвокатуры, - нардеп

Фото: Виктория Пташник (facebook.com, Юридична газета)

В Раде заявили о блокировании законопроекта

Проект закона "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" №9055 блокируется в Верховной раде из-за того, что сегодняшнее руководство адвокатского самоуправления не хочет терять своей власти и влияния на адвокатов в регионах. Об этом заявила народный депутат Виктория Пташник в эфире канала "Прямой", сообщает РБК-Украина.

"Важнейшим достоянием законопроекта 9055 является децентрализация в адвокатском самоуправлении. Потому что реальные полномочия из центра с точки зрения квалификационных экзаменов и дисциплинарных полномочий, передаются на места, где работают адвокаты из регионов и знают друг друга. Думаю, что это и есть самая болевая точка, от которой не хочет отказываться руководство адвокатуры и не хочет передавать полномочия", - отметила Пташник.

По словам народного депутата, вопрос блокирования законопроекта заключается не только во власти сегодняшнего руководства адвокатуры, но и в определенном финансовом вознаграждении.

"Если вы пообщаетесь с адвокатами, которые недавно получили адвокатские свидетельства в регионах, то, к большому сожалению, вы узнаете, что существуют даже таксы для сдачи адвокатского экзамена, что совершенно недопустимо. Есть отдельные люди, которые зарабатывают на этом средства. Поэтому я надеюсь, что с принятием этого законопроекта эту практику можно будет преодолеть", - добавила Пташник.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко в сентябре 2018 года внес на рассмотрение Верховной рады законопроект "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" (№9055), в котором предлагается расширить профессиональные права адвокатов и закрепить дополнительные гарантии адвокатской деятельности.

Комитет ВР по вопросам правовой политики и правосудия одобрил этот законопроект и рекомендовал парламенту принять его в первом чтении. Кроме того, проект поддержали такие общественные и международные организации как Реанимационный пакет реформ, Transparency International Ukraine, Торгово-промышленная палата Украины и ведущие адвокатские фирмы. По выводам экспертов Совета Европы, законопроект №9055 является прогрессивным и соответствует европейским стандартам.