Проект №9055 блокують через децентралізацію адвокатури, - нардеп

Фото: Вікторія Пташник (facebook.com, Юридична газета)

У Раді заявили про блокування законопроекту

Проект закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" №9055 блокується у Верховній раді через те, що сьогоднішнє керівництво адвокатського самоврядування не хоче втрачати своєї влади та впливу на адвокатів у регіонах. Про це заявила народний депутат Вікторія Пташник ефірі каналу "Прямий", повідомляє РБК-Україна.

"Найважливішим надбанням законопроекту 9055 є децентралізація в адвокатському самоуправлінні. Тому що реальні повноваження з центру з точки зору кваліфікаційних іспитів та дисциплінарних повноважень, передаються на місця, де працюють адвокати з регіонів і знають один одного. Думаю, що це і є сама больова точка, від якої не хоче відмовлятись керівництво адвокатури і не хоче передавати повноваження", - наголосила Пташник.

За словами народного депутата, питання блокування законопроекту полягає не лише у владі сьогоднішнього керівництва адвокатури, а й у певній фінансовій винагороді.

"Якщо ви поспілкуєтесь з адвокатами, які нещодавно отримали адвокатські свідоцтва в регіонах, то, на превеликий жаль, ви дізнаєтесь, що існують навіть такси для складання адвокатського іспиту, що є абсолютно неприпустимо. Є окремі люди, які заробляють на цьому кошти. Тому я сподіваюсь, що з ухваленням цього законопроекту цю практику можна буде подолати", - додала Пташник.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко у вересні 2018 року вніс на розгляд Верховної ради законопроект "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (№9055), у якому пропонується розширити професійні права адвокатів та закріпити додаткові гарантії адвокатської діяльності.

Комітет ВР з питань правової політики та правосуддя схвалив цей законопроект та рекомендував парламенту ухвалити його в першому читанні. Окрім того, проект підтримали такі громадські та міжнародні організації як Реанімаційний пакет реформ, Transparency International Ukraine, Торгово-промислова палата України та провідні адвокатські фірми. За висновками експертів Ради Європи, законопроект №9055 є прогресивним та відповідає європейським стандартам.