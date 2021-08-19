СБУ разоблачила ботоферму, которой руководили из России

По заданию "кураторов" фигуранты призывали через соцсети к нарушению территориальной целостности Украины.

В частности, агитировали за создание так называемой "Малороссии" и "Новороссии", а также за присоединение всего востока Украины к "великой России".

Указано, что для сокрытия своей деятельности они использовали специальное оборудование для анонимной передачи информации - технику разместили за шестью подпольными адресами.

Так, для распространения в интернете публикаций они создали тысячи фейковых аккаунтов.

По информации правоохранителей, деньги за распространение вражеского контента агитаторы получали в иностранной валюте через российские платежные системы.

Установлено, что один из организаторов ботофермы - житель областного центра.

Во время обысков правоохранители обнаружили:

GSM-шлюзы,

компьютерное оборудование,

банковские карты,

более тысячи сим-карт операторов мобильной связи,

финансовые документы и другие материалы с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УКУ.

Фото: правоохранители проводят обыски по месту преступления (ssu.gov.ua)