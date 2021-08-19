СБУ викрила ботоферму, якою керували з Росії

У Луцьку Служба безпеки України викрила потужну ботоферму, яка фінансувалася з РФ. Зловмисники просували в Україні ідеї "Малоросії" та "Новоросії".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.
За завданням "кураторів" фігуранти закликали через соцмережі до порушення територіальної цілісності України.
Зокрема, агітували за створення так званої "Малоросії" та "Новоросії", а також за приєднання всього сходу України до "великої Росії".
Вказано, що для приховування своєї діяльності вони використовували спеціальне обладнання для анонімної передачі інформації - техніку розмістили за шістьма підпільними адресами.
Так, для розповсюдження в інтернеті публікацій вони створили тисячі фейкових акаунтів.
За інформацією правоохоронців, гроші за розповсюдження ворожого контенту агітатори отримували в іноземній валюті через російські платіжні системи.
Встановлено, що один з організаторів ботоферми - мешканець обласного центру.
Під час обшуків за адресами розташування "осередку" було виявлено:
Наразі тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) ККУ.
Фото: правоохоронці проводять обшуки за місцем злочину (ssu.gov.ua)