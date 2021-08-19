СБУ викрила ботоферму, якою керували з Росії

За завданням "кураторів" фігуранти закликали через соцмережі до порушення територіальної цілісності України.

Зокрема, агітували за створення так званої "Малоросії" та "Новоросії", а також за приєднання всього сходу України до "великої Росії".

Вказано, що для приховування своєї діяльності вони використовували спеціальне обладнання для анонімної передачі інформації - техніку розмістили за шістьма підпільними адресами.

Так, для розповсюдження в інтернеті публікацій вони створили тисячі фейкових акаунтів.

За інформацією правоохоронців, гроші за розповсюдження ворожого контенту агітатори отримували в іноземній валюті через російські платіжні системи.

Встановлено, що один з організаторів ботоферми - мешканець обласного центру.

Під час обшуків за адресами розташування "осередку" було виявлено:

GSM-шлюзи,

комп’ютерне обладнання,

банківські картки,

понад тисячу сім-карток операторів мобільного зв’язку,

фінансові документи та інші матеріали із доказами протиправної діяльності.

Наразі тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) ККУ.

Фото: правоохоронці проводять обшуки за місцем злочину (ssu.gov.ua)