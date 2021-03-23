Продукты и коммуналка: на что украинцы тратили деньги в 2020 году

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о конечных потребительских расходах домашних хозяйств по целям за 2020 год. Расходы составили 3 079 млрд грн, что на 1,6% больше, чем в 2019 году.

Кроме того, на "Здравоохранение" украинцы тратят 6,1%, на "Одежду и обувь" - 4,7%, на "Предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья" - 3,8%, на "Отдых и культуру" - 3,4%, на "Связь" - 2,8%, на "Рестораны и отели" - 2,6%, на "Образование" - 1,2%, на "Разные товары и услуги" - 4,1%.

Расходы домашних хозяйств по статье "Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" составляют 14,1%.

По данным статистического ведомства, наибольшей статьей расходов за 2020 год были "Продукты питания и безалкогольные напитки" - 41,0%.

Как сообщало РБК-Украина, падение ВВП Украины в 2020 году на 4,0% вместо ожидаемого роста на 3,3% привело к тому, что в среднем каждый житель страны лишился около 8% своего потенциального благосостояния.

Отметим, по прогнозу правительства, по итогам 2020 года ожидается сокращение конечных потребительских расходов домохозяйств на 1,2%.