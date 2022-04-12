Продуктовые ритейлеры понесли миллиардные убытки из-за войны, десятки магазинов и складов разрушены

В сетях группы компаний Fozzy Group-Сильпо, Фора, Thrash! Траш!, Fozzy C&C - по состоянию на 1 апреля остаются открытыми около 450 магазинов, а более 250 закрыты по разным причинам - при этом 59 из них разрушены или существенно повреждены врагом. Общие прямые убытки группы с начала полномасштабного вторжения оцениваются более чем в 2,4 млрд грн. "Но мы работаем, держимся и стараемся по мере возможностей восстанавливать торговые сети. Например, в течение 2-3 недель мы планируем снова открыть до 30 супермаркетов сельпо в Киеве и на освобожденных территориях", - говорят в Fozzy Group.

Другие ритейлеры - сети магазинов КОЛО, Пчелка маркет и Эконом - сообщили о значительных убытках в Киевской области на территориях, которые были оккупированы. В частности, разрушены магазины КОЛО в городах Буча, Гостомель, Немешаево. Разрушено и разграблено семь магазинов сети Пчелка маркет и один магазин непосредственно в Киеве: магазин в городе Буча в ЖК Континент, три магазина в городе Ирпень, один из которых пострадал от пожара, прямое попадание вражеского снаряда в магазин в поселке Макаров, поврежден магазин в Пуще-Водице и в Киеве в районе Виноградаря. Разрушен магазин City Market в Гостомеле общей площадью более 4000 кв. м, который также входит в состав компании.

По словам управляющей сети Пчелка маркет Елены Гречишкиной, только по Киевской области убытки, связанные с потерей товара, в компании оценивают в размере 50 млн грн.

Неизвестна и дальнейшая судьба продовольственных магазинов, которые сейчас находятся в зоне активных боевых действий и на неподконтрольных территориях. Сейчас уже известно о повреждении обшивки здания и входной группы Пчелка маркет в Чернигове (магазин площадью до 2000 кв. м), мародерстве и физических повреждениях 32 магазинов сети Эконом, которые находятся на неподконтрольных ВСУ территориях в Запорожской области.

Ритейлеры сообщают о разрушении не только магазинов, но и распределительных центров, складов и производственных цехов. Из восьми действующих распределительных центров АТБ, два практически полностью разрушены ракетными обстрелами, еще два заблокированы в зонах активных боевых действий. В Fozzy Group из-за прямого попадания ракеты полностью сгорел склад замороженной продукции на 11 000 кв. м - потеряно 10 000 паллет продукции на 560 млн грн. Один распределительный центр закрыт из-за боевых действий, в рабочем состоянии остаются четыре склада с учетом одного эвакуированного.

Сеть КОЛО из-за обстрелов полностью потеряла один из распределительных центров и складов продукции, который обслуживал компанию. Также сети пришлось отказаться от склада на левом берегу Киева, так как этот район попал в зону боевых действий. По словам директора сети магазинов у Марины Сергиенко, работникам удалось оперативно вывезти лишь часть продуктов.

В результате прямого попадания разрушено оборудование и цеха Пчелка маркет площадью до 1 000 кв. м. Как сообщила управляющая сети Алена Гречишкина, сейчас примерная оценка ущерба по оборудованию достигает 6 млн долларов.