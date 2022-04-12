Продуктові рітейлери зазнали мільярдних збитків через війну, десятки магазинів та складів зруйновані

У мережах групи компаній Fozzy Group - Сільпо, Фора, Thrash! Траш!, Fozzy C&C - станом на 1 квітня, залишаються відкритими близько 450 магазинів, а більше 250 зачинені з різних причин - при цьому 59 з них зруйновані або суттєво пошкоджені ворогом. Загальні прямі збитки групи з початку повномасштабного вторгнення оцінюються у понад 2,4 млрд грн. "Але ми працюємо, тримаємося та намагаємося у міру можливостей відновлювати торгові мережі. Наприклад, протягом 2-3 тижнів ми плануємо знову відкрити до 30 супермаркетів Сільпо у Києві та на звільнених територіях", - говорять у Fozzy Group.

Інші рітейлери - мережі магазинів КОЛО, Пчілка маркет та Економ - повідомили про значні збитки в Київській області на територіях, які були окуповані. Зокрема, зруйновано магазини КОЛО у містах Буча, Гостомель, Немішаєве. Зруйновано та розграбовано сім магазинів мережі Пчілка маркет та один магазин безпосередньо в Києві: магазин у місті Буча в ЖК Континент, три магазини у місті Ірпінь, один з яких постраждав від пожежі, пряме попадання ворожого снаряду в магазин у селищі Макарів, пошкоджено магазин у Пущі-Водиці та у Києві в районі Виноградаря. Зруйновано магазин City Market у Гостомелі загальною площею більше 4000 кв. м, який також входить до складу компанії.

За словами керуючої мережі Пчілка маркет Олени Гречишкіної, тільки по Київські області збитки, пов’язані з втратою товару, в компанії оцінюють у розмірі 50 млн грн.

Невідома й подальша доля продовольчих магазинів, які зараз знаходяться в зоні активних бойових дій та на непідконтрольних територіях. Наразі вже відомо про пошкодження обшивки будівлі та вхідної групи Пчілка маркет у Чернігові (магазин площею до 2000 кв. м), мародерства та фізичні ушкодження 32 магазинів мережі Економ, які знаходяться на непідконтрольних ЗСУ територіях у Запорізькій області.

Рітейлери повідомляють про руйнування не тільки магазинів, але й розподільчих центрів, складів та виробничих цехів. З восьми діючих розподільчих центрів АТБ, два практично повністю зруйновано ракетними обстрілами, ще два заблоковано у зонах активних бойових дій. У Fozzy Group через пряме влучення ракети повністю згорів склад замороженої продукції на 11 000 кв. м - втрачено 10 000 палет продукції на 560 млн грн. Один розподільчий центр закритий через бойові дії, у робочому стані залишаються чотири склади з урахуванням одного евакуйованого.

Мережа КОЛО через обстріли повністю втратила один із розподільчих центрів і складів продукції, який обслуговував компанію. Також мережі довелося відмовитися від складу на лівому березі Києва, оскільки цей район потрапив у зону бойових дій. За словами директорки мережі магазинів КОЛО Марини Сергієнко, працівникам вдалося оперативно вивезти лише частину продуктів.

Внаслідок прямого попадання зруйновано обладнання та цехи Пчілка маркет площею до 1 000 кв. м. Як повідомила керуюча мережі Олена Гречишкіна, наразі приблизна оцінка збитків по обладнанню сягає 6 млн доларів.