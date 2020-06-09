Продуктовая инфляция: что больше всего подорожало за месяц

В течение мая 2020 года продукты питания в Украине подорожали на 1,3%. За последний год (к маю прошлого года) продуктовая инфляция составила 2,8%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, больше всего за май 2020 года подорожали яйца - на 16,6%. Далее идут фрукты - 15,8%. Кроме того, хлеб и хлебопродукты подорожали на 0,7%.

Больше всего за месяц подешевели мясо та мясопродукты - на 1,6%, масло - на 1,0%, подсолнечное масло - на 0,7% и сахар - на 0,8%.

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Как сообщало РБК-Украина, инфляция в Украине в мае 2020 года резко замедлилась.

Потребительские цены в Украине в мае 2020 года по сравнению с апрелем выросли на 0,3%. С начала 2020 года цены выросли на 1,8%. В годовом измерении (к маю 2019 года) инфляция замедлилась до 1,7% с 2,1% в апреле 2020 года.

Ранее Госстат назвал наиболее подорожавшие продукты за январь-апрель 2020 года.

По данным статистического ведомства, за январь-апрель лук подорожал на 105,1% до 18,5 грн за кг, цены на крупу гречневую выросли на 27,4% до 35,4 грн за кг, яблоки подорожали на 18,1% до 27,4 грн за кг.