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Продуктовая инфляция: что больше всего подорожало за месяц

Новости » Экономика     09.06.2020 - 16:47
Продуктовая инфляция: что больше всего подорожало за месяц
Фото: супермаркет в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

В лидерах оказались яйца и фрукты, которые подскочили в цене более чем на 15%.

В течение мая 2020 года продукты питания в Украине подорожали на 1,3%. За последний год (к маю прошлого года) продуктовая инфляция составила 2,8%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, больше всего за май 2020 года подорожали яйца - на 16,6%. Далее идут фрукты - 15,8%. Кроме того, хлеб и хлебопродукты подорожали на 0,7%.

Больше всего за месяц подешевели мясо та мясопродукты - на 1,6%, масло - на 1,0%, подсолнечное масло - на 0,7% и сахар - на 0,8%.

Продуктовая инфляция: что больше всего подорожало за месяц

www.ukrstat.gov.ua

Как сообщало РБК-Украина, инфляция в Украине в мае 2020 года резко замедлилась.

Потребительские цены в Украине в мае 2020 года по сравнению с апрелем выросли на 0,3%. С начала 2020 года цены выросли на 1,8%. В годовом измерении (к маю 2019 года) инфляция замедлилась до 1,7% с 2,1% в апреле 2020 года.

Ранее Госстат назвал наиболее подорожавшие продукты за январь-апрель 2020 года.

По данным статистического ведомства, за январь-апрель лук подорожал на 105,1% до 18,5 грн за кг, цены на крупу гречневую выросли на 27,4% до 35,4 грн за кг, яблоки подорожали на 18,1% до 27,4 грн за кг.

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Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины инфляцияценыГосударственная служба статистики
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