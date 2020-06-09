Продуктова інфляція: що найбільше подорожчало за місяць

Фото: супермаркет в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

У лідерах виявилися яйця і фрукти, які підскочили в ціні більш ніж на 15%.

Протягом травня 2020 року продукти харчування в Україні подорожчали на 1,3%. За останній рік (до травня минулого року) продуктова інфляція склала 2,8%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

За даними статистичного відомства, найбільше за травень 2020 року подорожчали яйця - на 16,6%. Далі йдуть фрукти - 15,8%. Крім того, хліб і хлібопродукти подорожчали на 0,7%.

Найбільше за місяць подешевшали м'ясо та м'ясопродукти - на 1,6%, масло - на 1,0%, соняшникова олія - на 0,7% та цукор - на 0,8%.

www.ukrstat.gov.ua

Як повідомляло РБК-Україна, інфляція в Україні в травні 2020 року різко сповільнилася.

Споживчі ціни в Україні в травні 2020 року порівняно з квітнем зросли на 0,3%. З початку 2020 року ціни зросли на 1,8%. У річному вимірі (до травня 2019 року) інфляція сповільнилася до 1,7% з 2,1% у квітні 2020 року.

Раніше Держстат назвав найбільш подорожчали продукти за січень-квітень 2020 року.

За даними статистичного відомства, за січень-квітень цибулю подорожчав на 105,1% до 18,5 грн за кг, ціни на крупу гречану зросли на 27,4% до 35,4 грн за кг, яблука подорожчали на 18,1% до 27,4 грн за кг.

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Автор: Олександр Білоус