Продукти в Україні дешевшають: на що знизилися ціни за останній місяць

За даними статистичного відомства, за останній місяць серед продуктів найбільше подорожчали фрукти – на 4,1%, олія – на 0,8%, хліб та хлібопродукти – на 0,4%, хліб – на 0,4%, безалкогольні напої. на 0,4%, макаронні вироби – на 0,3%, риба та продукти з риби – на 0,2%, сир та сир – на 0,2%.

Водночас молоко подешевшало на 0,3%, м'ясо та м'ясопродукти – на 0,4%, овочі – на 0,6%, соняшникова олія – на 1,5%, цукор – на 2,5%, яйця – на 16,4%.

Продуктова інфляція в Україні

Зростання цін на продукти в Україні суттєво сповільнилося наприкінці 2023 року завдяки рекордному врожаю, а також ускладненням експорту через західний кордон.

За прогнозом НБУ , вплив цих факторів збережеться також у першому півріччі 2024 року. Тому продовольча інфляція залишиться низькою (до 3% у річному обчисленні).

НБУ очікує, що у другому півріччі 2024 року продовольча інфляція прискориться на тлі низької бази порівняння через менші врожаї внаслідок очікуваного повернення погодних умов до середньокліматичних норм.

Однак, якщо не буде суттєвих шоків пропозиції, з 2025 року продовольча інфляція сповільниться до 3%.