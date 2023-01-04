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Продукти подорожчають через роботу с/г підприємств на генераторах, - Мінагрополітики

Фото: продукти подорожчають ще на 3-5% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Через відключення електроенергії наприкінці 2022 року та перехід сільгоспвиробників на генератори вартість продуктів харчування в Україні зросте.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час телемарафону.

"Ми порахували, що підвищення коливатиметься на рівні близько 3-5%", - сказав він.

Щодо перебоїв із електроенергією на виробництвах, то, за словами Висоцького, у багатьох випадках вони є доволі критичними.

"Ми маємо декілька стратегій: одна з них - це забезпечити виробництва генераторами. Також міністерство наразі приймає заявки, зокрема, від тваринницьких ферм для включення їх у перелік критичної інфраструктури. Нам дуже важливо забезпечити електроенергією всі виробничі цикли", - сказав перший заступник міністра.

Водночас чиновник повідомив, що суттєвого зменшення виробництва за ці кілька місяців не відбувалося.

Нагадаємо, за прогнозом уряду, який був сформований ще до початку обстрілів енергетичної інфраструктури, інфляція в Україні у 2023 році складе 28,0%.

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