Продукты подорожают из-за работы с/х предприятий на генераторах, - Минагрополитики

"Мы подсчитали, что повышение будет колебаться на уровне около 3-5%", - сказал он.

Что касается перебоев с электроэнергией на производствах, то, по словам Высоцкого, во многих случаях они достаточно критичны.

"У нас есть несколько стратегий: одна из них - это обеспечить производства генераторами. Также министерство принимает заявки, в частности, от животноводческих ферм для включения их в перечень критической инфраструктуры. Нам очень важно обеспечить электроэнергией все производственные циклы", - сказал первый замминистра.

В то же время, чиновник сообщил, что существенного сокращения производства за эти несколько месяцев не произошло.