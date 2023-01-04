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Продукты подорожают из-за работы с/х предприятий на генераторах, - Минагрополитики

Фото: продукты подорожают еще на 3-5% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Из-за отключения электроэнергии в конце 2022 года и перехода сельхозпроизводителей на генераторы стоимость продуктов питания в Украине вырастет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время телемарафона .

"Мы подсчитали, что повышение будет колебаться на уровне около 3-5%", - сказал он.

Что касается перебоев с электроэнергией на производствах, то, по словам Высоцкого, во многих случаях они достаточно критичны.

"У нас есть несколько стратегий: одна из них - это обеспечить производства генераторами. Также министерство принимает заявки, в частности, от животноводческих ферм для включения их в перечень критической инфраструктуры. Нам очень важно обеспечить электроэнергией все производственные циклы", - сказал первый замминистра.

В то же время, чиновник сообщил, что существенного сокращения производства за эти несколько месяцев не произошло.

Напомним, по прогнозу правительства, который было сформирован еще до начала обстрелов энергетической инфраструктуры, инфляция в Украине в 2023 году составит 28,0%.

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Министерство аграрной политикиЦены на продукты