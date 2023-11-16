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Продовжують готуватись до оборони. Партизани зафіксували вогневі точки росіян біля Євпаторії

Четвер 16 листопада 2023 16:11
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Продовжують готуватись до оборони. Партизани зафіксували вогневі точки росіян біля Євпаторії Фото: Євпаторія (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Росіяни продовжують будувати захисні споруди та вогневі точки в окупованому Криму. Цього разу партизани зафіксували будівництво біля Євпаторії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АТЕШ".

Як вдалося з'ясувати, російські війська будуть вогневі позиції між Євпаторією та Сімферополем. Там вони зайняли розважальний комплекс "Сонечко". Окрім цього вздовж траси з'явились КПП.

Це свідчить про те, що росіяни очікують на наступ ЗСУ та готуються до захисту на окупованому півострові.

"Мабуть, вони бояться висадки морського десанту Сил оборони України і вирішили зміцнити свій гарнізон", - пише "АТЕШ".

Фото: партизани зафіксували вогневі точки росіян біля Євпаторії (.me/atesh_ua)

Ситуація в Криму

Сили оборони України регулярно атакують російську техніку та особовий склад противника в Криму.

Нещодавно в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони підтвердили ураження двох малих десантних кораблів Чорноморського флоту РФ.

Також секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що Збройні сили України досягли величезних успіхів зі знищення росіян на території тимчасово окупованого Криму.

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