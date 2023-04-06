Продовжує створювати альтернативну реальність. Росія сфабрикувала відео з засідання Радбезу ООН

На відео, що надала кореспондент видно, що коли російська уповноважена з прав дітей в ООН Марія Львова-Бєлова почала розповідати, що Росія нібито евакуює українських дітей заради їх безпеки, представники США, Великобританії, Албанії та Мальти просто вийшли з залу.

Проте росіяни вигадали й створили власну версію цієї події. За їх сценарієм, Львову-Бєлову вислухали, а момент з демаршем просто вирізали з трансляції. Львова-Бєлова долучалась до засідання онлайн, адже у разі в'їзду за межі РФ може бути арештована.

Нагадаємо, міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт уповноваженої при президентові Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Белової. ЇЇ звинувачують у викраденні українських дітей.

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