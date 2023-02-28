Продовжує працювати в РФ. Компанію Metro внесли до переліку міжнародних спонсорів війни

Повідомляється, що окрім бізнесу в сфері ритейлу, інтереси керівництва Metro тісно пов’язані зі стратегічними галузями російської економіки, а саме нафтогазовою та банківською сферами. Це, у свою чергу, напряму впливає на підтримку російської військової машини.

Так, журналістські розслідування довели, що ключовий акціонер Metro Cash & Carry Даніель Кретинські контролює EP Infrastructure (EPIF), який володіє 49% компанії Eustream, яка управляє газотранспортною системою, що транспортує російський газ до Центральної та Східної Європи.

"Поки увесь цивілізований світ відмовляється від енергоресурсів держави-терориста, керівництво Metro Cash & Carry демонструє, що співпраця з РФ не лише не буде припинена, а надалі лише посилюватиметься", - додають у НАЗК.

Про це також свідчить визнання Metro прийнятною сплату картками "Мір" (проєкт "Сбербанку") та реалізація нових проєктів в РФ, таких як мережа продуктових магазинів "Фасоль".

Дослідники діяльності компанії в РФ також звернули увагу на участь Metro в "ідеологічних" російських ініціативах. Так, наприкінці 2022 року в інтернеті поширювалась інформація про те, що німецька мережа Metro в РФ торгує "кувалдами Вагнера". Це той самий "атрибут вагнерівців", що набув умовної популярності в РФ після публікацій жорстоких відео про начебто страту бійців ПВК, які повернулися з українського полону.

НАЗК підкреслює, що таким чином менеджмент торговельної мережі демонструє максимальну лояльність до режиму РФ.

Мета внесення компанії до переліку "міжнародних спонсорів війни"

НАЗК хоче, аби компаніям було соромно співпрацювати із Росією, та вони закрили там свій бізнес.

Так, усі включені до переліку міжнародних спонсорів війни компанії вносяться до бази даних World-Check - бази даних осіб і організацій із підвищеним ризиком, яка використовується в усьому світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками.

Тому внесення до бази має вплинути на репутацію компанії та допомогти захистити фінансовий сектор від спонсорів російської війни.