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Продовжує марити? Путін похвалився знищенням п'яти Patriot під Києвом

Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін стверджує, що росіянам нібито вдалося вбити п'ять ЗРК Patriot під Києвом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію виступу глави Кремля на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

"Якщо ми під Києвом знищили п'ять комплексів Patriot, то що нам варто знищити будь-яку будівлю та споруду в центрі Києва? Немає таких обмежень, ми не робимо цього з низки міркувань", - заявив Путін.

Диктатор, мабуть, "забув", що всього Україна зараз має три батареї Patriot, які передали Німеччина, США і Нідерланди. Про такі гарантовані поставки президент Володимир Зеленський заявляв ще у січні.

Фейки росіян про Patriot

Нагадаємо, у травні російські пропагандисти почали активно розповсюджувати інформацію про знищення ЗРК Patriot в Україні. Про це писало і російське Міністерство оборони. Це сталося після чергової спроби ракетного удару по Києву, тоді ворог застосовував для атаки гіперзвукові ракети "Кинджал".

У Повітряних силах після цього наголосили, що за допомогою однієї ракети весь комплекс знищити неможливо, оскільки він складається з радару, командного пункту та пускових установок.

У Пентагоні за кілька днів спростували вкиди росіян і заявили, що один ЗРК пошкоджено. Тоді його вже полагодили.

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