Продовжила шпигунську діяльність після викриття брата. СБУ затримала агентку ГРУ РФ

СБУ затримала на Донеччині агентку російського ГРУ. Після викриття свого брата-зрадника продовжила шпигунську діяльність для окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Служба безпеки України затримала агентку російської військової розвідки (ГРУ), яка після викриття свого брата-зрадника продовжила шпигунську діяльність на Донеччині. Вона коригувала ракетно-бомбові та артилерійські удари рашистів по захисниках Слов’янська.

Згідно з матеріалами справи, жінка, яка є місцевою жителькою, восени 2024 року допомагала своєму брату, агенту РФ, збирати розвіддані про Сили оборони у місті. Тоді контррозвідка СБУ затримала зрадника та його спільників на території прифронтової громади. Дізнавшись про арешт родича, жінка на деякий час зникла, щоб уникнути правосуддя.

Проте невдовзі її зв'язок з російськими спецслужбами поновився. Куратор з рф запропонував їй продовжити співпрацю, і жінка погодилася. Вона почала обходити місцевість та фіксувати місця зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ для подальшого коригування ворожих ударів.

Фото: Служба безпеки України

Співробітники СБУ викрили агентку, задокументували її злочини та провели комплексні заходи для захисту локацій Сил оборони. Під час обшуку у фігурантки було вилучено мобільний телефон, через який вона підтримувала зв’язок з російським кур’єром - бойовиком "внутрішніх військ ДНР". Особу зрадника вже встановлено.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Контрдиверсійні заходи були проведені співробітниками СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.