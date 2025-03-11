Продолжила шпионскую деятельность после разоблачения брата. СБУ задержала агента ГРУ РФ

СБУ задержала в Донецкой области агента российского ГРУ. После разоблачения своего брата-предателя продолжила шпионскую деятельность для оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Служба безопасности Украины задержала агента российской военной разведки (ГРУ), которая после разоблачения своего брата-предателя продолжила шпионскую деятельность в Донецкой области. Она корректировала ракетно-бомбовые и артиллерийские удары рашистов по защитникам Славянска.

Согласно материалам дела, женщина, которая является местной жительницей, осенью 2024 года помогала своему брату, агенту РФ, собирать разведданные о Силах обороны в городе. Тогда контрразведка СБУ задержала предателя и его сообщников на территории прифронтовой общины. Узнав об аресте родственника, женщина на некоторое время исчезла, чтобы избежать правосудия.

Однако вскоре ее связь с российскими спецслужбами возобновилась. Куратор из РФ предложил ей продолжить сотрудничество, и женщина согласилась. Она начала обходить местность и фиксировать места сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ для дальнейшей корректировки вражеских ударов.

Фото: Служба безопасности Украины

Сотрудники СБУ разоблачили агента, задокументировали ее преступления и провели комплексные мероприятия для защиты локаций Сил обороны. Во время обыска у фигурантки был изъят мобильный телефон, через который она поддерживала связь с российским курьером - боевиком "внутренних войск ДНР". Личность предателя уже установлена.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей, ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Контрдиверсионные мероприятия были проведены сотрудниками СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.