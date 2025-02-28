Продовження УПЛ: повний розклад матчів 19-го туру

Перші три поєдинки відбудуться в п'ятницю, 28 лютого. У цей день столична "Оболонь" зіграє с житомирським "Поліссям", полтавська "Ворскла" з київським "Динамо", а львівські "Карпати" з черкаським ЛНЗ.

Цікаво, що два поєдинки з трьох пройдуть не за "місцем призначення", через неготовність стадіонів команд-господарів. Так "Ворскла" гратиме номінально домашній матч з "Динамо" в Києві на арені ім. Валерія Лобановського. А "Карпати", замість Львова, приймуть ЛНЗ у Житомирі.

У суботу, о 18:00 стартує центральний матч туру "Шахтар" – "Олександрія". "Гірники" намагатимуться взяти реванш у команди Руслана Ротаня за поразку в першому колі. Тоді, у серпні, містяни здолали чинних чемпіонів країни з рахунком – 4:3. Хет-триком відзначився форвард "містян" Олександр Філіппов. Цей нападник перебуває у хорошій формі й зараз, підтвердження чому – його дубль у ворота "Зорі" в минулому турі.

Якщо "Шахтар" переможе, він скоротить відставання від "Олександрії" до двох очок (у "гірників" ще є матч у запасі). Поразка сильно ускладнить шанси підопічних Маріно Пушіча фінішувати другими, не кажучи вже про чемпіонство. Нічия – не влаштує обох суперників.

Також у суботу "Інгулець" з Петрового зіграє з криворізьким "Кривбасом", а одеський "Чорноморець" у битві аутсайдерів зійдеться зі столичним "Лівим Берегом".

Завершать програму 19-го туру в неділю два матчі: луганської "Зорі" проти львівського "Руха" та рівненського "Вереса" проти "Колоса" з Ковалівки.

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV. Починаючи з лютого він з'явився і на медіасервісі MEGOGO. Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.

Перелік матчів 19-го туру Прем'єр-ліги:

28 лютого (п'ятниця)

13:00, "Оболонь" – "Полісся"

15:30, "Ворскла" – "Динамо"

18:00, "Карпати" – ЛНЗ

1 березня (субота)

13:00, "Інгулець" – "Кривбас"

15:30, "Чорноморець" – "Лівий Берег"

18:00, "Шахтар" – "Олександрія"

2 березня (неділя)