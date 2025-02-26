Легіонери в УПЛ: понад 100 іноземців вперше за 10 років, бразильці – лідери

Кількість легіонерів у чемпіонаті України з футболу у сезоні-2024/25 вперше за десять років перетнула позначку у 100 гравців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на офіційний сайт УПЛ .

Прес-служба Прем'єр-ліги підрахувала, що у 18-му турі змагань дебютували 22 гравці, 13 з яких – легіонери. Таким чином, всього цього сезону клубами було залучено 435 футболістів, у тому числі 105 легіонерів (24,13%).

Востаннє понад сто легіонерів грали у чемпіонаті України у сезоні-2013/14. А взагалі відмітка у 105 іноземців є 13-м показником в історії УПЛ. Найбільше легіонерів в українській Прем'єр-лізі було у сезонах-2006/07 та 2012/13 – 181.

Іноземці в Україні: хто де і звідки

За даними порталу Transfermarkt зараз в УПЛ грають 99 футболістів з іноземним громадянством. На відміну від експертів з УПЛ, тут не враховуються футболісти, які зіграли в чемпіонаті, але вже залишили українські клуби.

Найбільше таких гравців у житомирському "Поліссі" (15) та донецькому "Шахтарі" (12). В УПЛ лише два клуби обходяться виключно вітчизняними виконавцями – столична "Оболонь" та "Інгулець" з Петрового.

Кількість легіонерів за клубами УПЛ:

"Полісся" – 15 гравців

"Шахтар" – 12

"Чорноморець" – 11

ЛНЗ – 10

"Кривбас" – 9

"Карпати" – 7

"Зоря" – 7

"Колос" – 6

"Олександрія" – 5

"Ворскла" – 5

"Рух" – 4

"Верес" – 4

"Динамо" – 2

"Лівий Берег" – 2

"Оболонь" – 0

"Інгулець" – 0

Щодо географічного представництва поза конкуренцією бразильці, які становлять майже третину від усіх іноземців – 30 гравців. Найбільше "чарівників м'яча" в "Шахтарі" – вісім. А загалом в УПЛ вони представлені в дев'яти командах з 16-ти. Друге місце за представництвом з великим відставанням посідає Грузія (7 футболістів), третє – Нігерія (5). Всього ж в чемпіонаті України виступають гравці з 35-ти іноземних держав.

Географічне представництво легіонерів в УПЛ: