Продовження УПЛ 22-24 жовтня: повний розклад матчів дев'ятого туру
Сезон 2022/23 української Прем'єр-ліги у суботу продовжиться матчами 9-го туру. Його програма триватиме три дні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.
На 22 жовтня дирекція вищого дивізіону призначила один поєдинок. У гості до "Олександрії" прибуде "Львів". Старт зустрічі – о 15:00.
Натомість чотири матчі зіграють у неділю. Три з них розпочнуться о 13:00: київське "Динамо" на клубному стадіоні прийме "Ворсклу" з Полтави, рівненський "Верес" протистоятиме луганській "Зорі" вдома, а на "Дніпро-1" чекатиме виїзний поєдинок із харківським "Металістом".
О 15-й на поле "Арени Львів" вийдуть місцевий "Рух" і харківський "Металіст 1925". Ще два матчі заплановані на понеділок – криворізький "Кривбас" зустрінеться з "Інгульцем" із Петрова (13:00), а "Колос" у Ковалівці протистоятиме одеському "Чорноморцю" (15:00).
Тим часом поєдинок закарпатського "Миная" і донецького "Шахтаря" перенесли на пізніший термін. Вочевидь, "гірники" домовилися зі суперником про зміну дати зустрічі задля кращої підготовки до Ліги чемпіонів.
Перелік матчів 9-го туру Прем'єр-ліги:
- "Олександрія" – "Львів", 22 жовтня, 15:00
- "Динамо" – "Ворскла", 23 жовтня, 13:00
- "Верес" – "Зоря", 23 жовтня, 13:00
- "Металіст" – "Дніпро-1", 23 жовтня, 13:00
- "Рух" – "Металіст 1925", 23 жовтня, 15:00
- "Кривбас" – "Інгулець", 24 жовтня, 13:00
- "Колос" – "Чорноморець", 24 жовтня, 15:00
До слова, посеред тижня "Шахтар" завдав "Колосу" розгромної поразки на "Арені Львів".
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