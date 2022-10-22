Продовження УПЛ 22-24 жовтня: повний розклад матчів дев'ятого туру

Сезон 2022/23 української Прем'єр-ліги у суботу продовжиться матчами 9-го туру. Його програма триватиме три дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ .

На 22 жовтня дирекція вищого дивізіону призначила один поєдинок. У гості до "Олександрії" прибуде "Львів". Старт зустрічі – о 15:00.

Натомість чотири матчі зіграють у неділю. Три з них розпочнуться о 13:00: київське "Динамо" на клубному стадіоні прийме "Ворсклу" з Полтави, рівненський "Верес" протистоятиме луганській "Зорі" вдома, а на "Дніпро-1" чекатиме виїзний поєдинок із харківським "Металістом".

О 15-й на поле "Арени Львів" вийдуть місцевий "Рух" і харківський "Металіст 1925". Ще два матчі заплановані на понеділок – криворізький "Кривбас" зустрінеться з "Інгульцем" із Петрова (13:00), а "Колос" у Ковалівці протистоятиме одеському "Чорноморцю" (15:00).

Тим часом поєдинок закарпатського "Миная" і донецького "Шахтаря" перенесли на пізніший термін. Вочевидь, "гірники" домовилися зі суперником про зміну дати зустрічі задля кращої підготовки до Ліги чемпіонів.

Перелік матчів 9-го туру Прем'єр-ліги: