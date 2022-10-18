Продовження УПЛ 18-20 жовтня: повний розклад матчів восьмого туру

У перший день туру "Львів" на арені СКІФ прийме рівненський "Верес". Старт поєдинку призначений на 13:00.

Ще два матчі розпочнуться о 15-й. На Київщині одеський "Чорноморець" прийме луганську "Зорю". Натомість до Кіровоградської області на зустріч із "Олександрією" завітав криворізький "Кривбас".

На середу призначили чотири матчі. О 13:00 пролунають стартові свистки у протистояннях "Дніпра-1" та "Інгульця" з Петрова, а також полтавської "Ворскли" та львівського "Руха". Харківський "Металіст 1925" о 15:00 розпочне поєдинок проти закарпатського "Миная". Закриватимуть програму дня донецький "Шахтар" і ковалівський "Колос" у Львові (17:00).

Один матч у розкладі запланували на 20 жовтня. До київського "Динамо" в гості повинен завітати харківський "Металіст". Щоправда, через регулярні атаки РФ на столицю України проведення поєдинку під питанням.

Перелік матчів 8-го туру Прем'єр-ліги:

"Львів" – "Верес", 18 жовтня, 13:00

"Чорноморець" – "Зоря", 18 жовтня, 15:00

"Олександрія" – "Кривбас", 18 жовтня, 15:00

"Дніпро-1" – "Інгулець", 19 жовтня, 13:00

"Ворскла" – "Рух", 19 жовтня, 13:00

"Металіст 1925" – "Минай", 19 жовтня, 15:00

"Шахтар" – "Колос", 19 жовтня, 17:00

"Динамо" – "Металіст", 20 жовтня, 17:00

Перед восьмим туром чемпіонату України в лідерах іде "Дніпро-1" (18 очок, 6 матчів). До топ-5 також входять "Шахтар" (16/6), "Металіст" (13/7), "Колос" (11/6) і "Верес" (11/7). Аутсайдер першості – "Чорноморець", в активі якого лише 2 пункти після шести поєдинків.