ua en ru
Сб, 18 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Продовження УПЛ 18-19 травня: повний розклад матчів двадцять дев'ятого туру

Київ, Субота 18 травня 2024 10:55
UA EN RU
Продовження УПЛ 18-19 травня: повний розклад матчів двадцять дев'ятого туру Фото: "Спортклубівці" перемоги "Шахтар" восени (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорців

Українська Прем'єр-ліга одним суботнім поєдинком розпочне передостанній тур сезону 2023/24. Його програма розтягнеться всього на два дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Відкриватимуть тур у столиці. Київське "Динамо" прийме криворізький "Кривбас" о 15:30.

Решта матчів заплановані на неділю. О 13-й годині пролунає стартовий свисток у поєдинку черкаського ЛНЗ проти "Зорі" з Луганська. Ще шість протистоянь розпочнуться о 15:30. У них гратимуть команди, що змагаються за місця в єврокубках або виживання.

"Рух" у Львові прийме одеський "Чорноморець", а достроковий чемпіон – донецький "Шахтар" проекзаменує "Дніпро-1". Натомість житомирське "Полісся" гостюватиме в харківського "Металіста 1925". Тим часом полтавська "Ворскла" прийме "Оболонь" з Києва, рівненський "Верес" зустрінеться з "Олександрією", а закарпатський "Минай" протистоятиме "Колосу" з Ковалівки.

Більшість поєдинків покаже канал UPL.TV. Він доступний на OTT-платформах – "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV". Телеканал показуватиме оператор супутникового ТБ VIASAT, а також низка загальнонаціональних і місцевих кабельних операторів.

Перелік матчів 29-го туру Прем'єр-ліги:

  • "Динамо" – "Кривбас", 18 травня, 15:30
  • ЛНЗ – "Зоря", 19 травня, 13:00
  • "Рух" – "Чорноморець", 19 травня, 15:30
  • "Ворскла" – "Оболонь", 19 травня, 15:30
  • "Верес" – "Олександрія", 19 травня, 15:30
  • "Минай" – "Колос", 19 травня, 15:30
  • "Металіст 1925" – "Полісся", 19 травня, 15:30
  • "Дніпро-1" – "Шахтар", 19 травня, 15:30

Продовження УПЛ 18-19 травня: повний розклад матчів двадцять дев'ятого туру

До слова, раніше "Шахтар" здобув Кубок України у фіналі з "Ворсклою".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Динамо Ворскла Зоря Черноморец УПЛ Шахтар Верес Оболонь Чемпіонат України Дніпро-1 Александрия
NEWS
Правила змінюються. Гайд по новому закону про мобілізацію в Україні
Правила змінюються. Гайд по новому закону про мобілізацію в Україні
DAILY
Штрафи, повістки, ВЛК. 20 питань до Генштабу та Міноборони щодо мобілізації по-новому
Уляна Безпалько, Юлія Акимова Штрафи, повістки, ВЛК. 20 питань до Генштабу та Міноборони щодо мобілізації по-новому