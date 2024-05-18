Продовження УПЛ 18-19 травня: повний розклад матчів двадцять дев'ятого туру

Українська Прем'єр-ліга одним суботнім поєдинком розпочне передостанній тур сезону 2023/24. Його програма розтягнеться всього на два дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ .

Відкриватимуть тур у столиці. Київське "Динамо" прийме криворізький "Кривбас" о 15:30.

Решта матчів заплановані на неділю. О 13-й годині пролунає стартовий свисток у поєдинку черкаського ЛНЗ проти "Зорі" з Луганська. Ще шість протистоянь розпочнуться о 15:30. У них гратимуть команди, що змагаються за місця в єврокубках або виживання.

"Рух" у Львові прийме одеський "Чорноморець", а достроковий чемпіон – донецький "Шахтар" проекзаменує "Дніпро-1". Натомість житомирське "Полісся" гостюватиме в харківського "Металіста 1925". Тим часом полтавська "Ворскла" прийме "Оболонь" з Києва, рівненський "Верес" зустрінеться з "Олександрією", а закарпатський "Минай" протистоятиме "Колосу" з Ковалівки.

Більшість поєдинків покаже канал UPL.TV. Він доступний на OTT-платформах – "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV". Телеканал показуватиме оператор супутникового ТБ VIASAT, а також низка загальнонаціональних і місцевих кабельних операторів.

Перелік матчів 29-го туру Прем'єр-ліги: