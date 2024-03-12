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Продовження УПЛ 12-17 березня: повний розклад матчів двадцять першого туру

Київська область, Вівторок 12 березня 2024 10:22
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Продовження УПЛ 12-17 березня: повний розклад матчів двадцять першого туру Фото: Команда Олександра Шовковського екзаменуватиме "Зорю" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Українська Прем'єр-ліга трьома поєдинками у вівторок розпочне черговий тур другої частини сезону 2023/24. Програма туру розтягнеться на шість днів із перервами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Звітний тур розпочнеться посеред тижня через підготовку збірної України до плей-офф за місце на Євро-2024. У вівторок зіграють вітчизняні гранди, щоб 14 березня розпочати збір національної команди в іспанській Марбельї.

О 13-й годині черкаський ЛНЗ прийме "Дніпро-1" на Київщині. Натомість о 15:30 прозвучить стартовий свисток у протистоянні київського "Динамо" та "Зорі" з Луганська. У вечірньому слоті донецький "Шахтар" зустрінеться зі закарпатським "Минаєм" (18:00).

У п'ятницю полтавська "Ворскла" гостюватиме в "Олександрії". Матч розпочнеться о 18-й годині. У суботу відбудуться відразу три поєдинки. Харківський "Металіст 1925" прийме "Рух" зі Львова (13:00). Натомість о 15:30 столична "Оболонь" протистоятиме "Поліссю" з Житомира. На 18:00 запланований матч у Кривому Розі, де "Кривбас" зустрінеться з "Колосом" із Ковалівки. Закриватимуть тур в Одесі, де в неділю "Чорноморець" прийме рівненський "Верес" (15:30).

Поєдинки показуватиме новостворений канал UPL.TV. Він доступний на OTT-платформах – "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV". Телеканал показуватиме оператор супутникового ТБ VIASAT, а також низка загальнонаціональних і місцевих кабельних операторів.

Перелік матчів 21-го туру Прем'єр-ліги:

  • ЛНЗ – "Дніпро-1", 12 березня, 13:00
  • "Динамо" – "Зоря", 12 березня, 15:30
  • "Шахтар" – "Минай", 12 березня, 18:00
  • "Олександрія" – "Ворскла", 15 березня, 18:00
  • "Металіст 1925" – "Рух", 16 березня, 13:00
  • "Оболонь" – "Полісся", 16 березня, 15:30
  • "Кривбас" – "Колос", 16 березня, 18:00
  • "Чорноморець" – "Верес", 17 березня, 15:30

Продовження УПЛ 12-17 березня: повний розклад матчів двадцять першого туру

До слова, напередодні "Полісся" підтвердило відставку Калітвінцева з посади керманича команди.

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