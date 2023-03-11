ua ru
Сб, 11 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Продовження УПЛ 11-12 березня: повний розклад матчів сімнадцятого туру

Новость на русском →
Закарпатська область, Субота 11 березня 2023 10:45
Продовження УПЛ 11-12 березня: повний розклад матчів сімнадцятого туру Фото: У першому колі "Дніпро-1" розгромив "Динамо" (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорців

Чотирма матчами в суботу розпочнеться 17-й тур української Прем'єр-ліги 2022/23. Його програма триватиме лише два дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Старт ігрового дня дирекція Прем'єр-ліги запланувала на Закарпатті. Там місцевий "Минай" прийме колишню команду Володимира Шарана – "Олександрію". Стартовий свисток пролунає о 13:00.

На годину пізніше розпочнуться поєдинки у Києві та в селищі Петрове. Луганська "Зоря" на столичному стадіоні "Динамо" проекзаменує оновлений кадрово "Львів". Натомість "Інгулець" зустрінеться з харківським "Металістом" удома. Нарешті о 15:00 одеський "Чорноморець" поміряється силами з "Металістом 1925".

Центральний матч туру призначений на неділю. Лідер першості – "Дніпро-1" – в Ужгороді прийме київське "Динамо". Старт зустрічі о 13:00. У паралельному поєдинку "Верес" у Рівному зустрінеться з полтавською "Ворсклою".

О 14:00 криворізький "Кривбас" на рідній арені протистоятиме останньому прдеставнику України в єврокубках – донецькому "Шахтарю". Ще на годину пізніше львівський "Рух" прийме "Колос" із Ковалівки. Усі поєдинки, крім домашніх матчів "Зорі", "Дніпра-1" та "Руха", наживо покаже офіційний транслятор УПЛ – Setanta Sports – на своїх телеканалах і ОТТ-платформі.

Перелік матчів 17-го туру Прем'єр-ліги:

  • "Минай" – "Олександрія", 11 березня, 13:00
  • "Зоря" – "Львів", 11 березня, 14:00
  • "Інгулець" – "Металіст", 11 березня, 14:00
  • "Чорноморець" – "Металіст 1925", 11 березня, 15:00
  • "Дніпро-1" – "Динамо", 12 березня, 13:00
  • "Верес" – "Ворскла", 12 березня, 13:00
  • "Кривбас" – "Шахтар", 12 березня, 14:00
  • "Рух" – "Колос", 12 березня, 15:00

Продовження УПЛ 11-12 березня: повний розклад матчів сімнадцятого туру

До слова, Україна зберегла позиції в оновленій таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верес Ворскла Динамо Металлист УПЛ Шахтар Чемпионат Украины Днепр-1 Черноморец Заря
NEWS
ЗСУ відбили атаку окупантів біля Білогорівки і тримають оборону в Бахмуті: карти боїв ISW
ЗСУ відбили атаку окупантів біля Білогорівки і тримають оборону в Бахмуті: карти боїв ISW
DAILY
Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації