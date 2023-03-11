Продовження УПЛ 11-12 березня: повний розклад матчів сімнадцятого туру
Чотирма матчами в суботу розпочнеться 17-й тур української Прем'єр-ліги 2022/23. Його програма триватиме лише два дні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.
Старт ігрового дня дирекція Прем'єр-ліги запланувала на Закарпатті. Там місцевий "Минай" прийме колишню команду Володимира Шарана – "Олександрію". Стартовий свисток пролунає о 13:00.
На годину пізніше розпочнуться поєдинки у Києві та в селищі Петрове. Луганська "Зоря" на столичному стадіоні "Динамо" проекзаменує оновлений кадрово "Львів". Натомість "Інгулець" зустрінеться з харківським "Металістом" удома. Нарешті о 15:00 одеський "Чорноморець" поміряється силами з "Металістом 1925".
Центральний матч туру призначений на неділю. Лідер першості – "Дніпро-1" – в Ужгороді прийме київське "Динамо". Старт зустрічі о 13:00. У паралельному поєдинку "Верес" у Рівному зустрінеться з полтавською "Ворсклою".
О 14:00 криворізький "Кривбас" на рідній арені протистоятиме останньому прдеставнику України в єврокубках – донецькому "Шахтарю". Ще на годину пізніше львівський "Рух" прийме "Колос" із Ковалівки. Усі поєдинки, крім домашніх матчів "Зорі", "Дніпра-1" та "Руха", наживо покаже офіційний транслятор УПЛ – Setanta Sports – на своїх телеканалах і ОТТ-платформі.
Перелік матчів 17-го туру Прем'єр-ліги:
- "Минай" – "Олександрія", 11 березня, 13:00
- "Зоря" – "Львів", 11 березня, 14:00
- "Інгулець" – "Металіст", 11 березня, 14:00
- "Чорноморець" – "Металіст 1925", 11 березня, 15:00
- "Дніпро-1" – "Динамо", 12 березня, 13:00
- "Верес" – "Ворскла", 12 березня, 13:00
- "Кривбас" – "Шахтар", 12 березня, 14:00
- "Рух" – "Колос", 12 березня, 15:00
До слова, Україна зберегла позиції в оновленій таблиці коефіцієнтів УЄФА.
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