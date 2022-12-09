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Продовження плей-офф ЧС-2022: розклад матчів 1/4 фіналу Мундіалю 9 грудня

Фото: Бразильські святкування в 1/8 фіналу чемпіонату світу (facebook.com/CBF)
Автор: Антон Федорців

Чвертьфінальна стадія катарського Мундіалю розпочнеться двома матчами в п'ятницю. Зіграють представники "лівої" частини турнірної сітки чемпіонату світу-2022.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Організатори ЧС-2022 запланували два поєдинки на 9 грудня. Зокрема, зіграють звичні фаворити планетарних форумів – збірні Бразилії та Аргентини.

Саме пентакампеони першими вийдуть на поле. О 17:00 в Ер-Райяні команда Тіте розпочне матч проти національної команди Хорватії. Балканці лише в серії пенальті зуміли здолати Японію в 1/8 фіналу. Тим часом збірна Бразилії легко розгромила Південну Корею (4:1).

Натомість о 21 годині в Лусаїлі зійдуться збірні Нідерландів та Аргентини. На шляху в чвертьфінал "помаранчеві" впевнено здолали збірну Штатів (3:1). "Альбіселесте" ж майже не відчули спротиву Австралії (2:1). Переможці матчів п'ятниці зустрінуться в півфіналі.

"Суспільне" та MEGOGO транслюють матчі наживо та в записі. Трансляції будуть доступні на регіональних телеканалах (наприклад, "Суспільне Київ") і платформі "Суспільне Спорт". В ефірі "Радіо Промінь" ітимуть радіотрансляції матчів.

Перелік матчів 9 грудня в1/4 фіналу чемпіонату світу-2022:

  • Хорватія – Бразилія, 9 грудня, 17:00
  • Нідерланди – Аргентина, 9 грудня, 21:00

До слова, раніше Португалія знищила збірну Швейцарії в останньому матчі 1/8 фіналу ЧС-2022.

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