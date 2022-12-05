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Продовження плей-офф ЧС-2022: розклад матчів 1/8 фіналу Мундіалю 5 грудня

Фото: Збірна Бразилії легко виграла квартет ЧС-2022 (facebook.com/CBF)
Автор: Антон Федорців

Програма другого раунду Кубка світу в Катарі в понеділок продовжиться двома матчами. Боротьбу за путівки в чвертьфінал поведуть представники груп E, F, G і H.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

На стадії 1/8 фіналу переможці груп зустрічаються з командами, що фінішували другими в сусідніх квартетах. Зокрема, на груповому етапі тріумфували збірні Японії та Бразилії.

"Сині самураї" зустрінуться зі збірною Хорватії у Вакрі. Матч запланований на 17:00. На груповому етапі балканці розгромили Канаду (4:1) та двічі зіграли внічию 0:0. Тим часом японці обіграли визнаних грандів – збірні Німеччини та Іспанії (двічі по 2:1).

Натомість о 21:00 розпочнеться поєдинок Бразилії та збірної Республіки Корея. Пентакампеони виграли стартові два матчі, а у третій зустрічі напіврезервним складом мінімально програли Камеруну. "Азійські тигри" в доданий арбітром час вирвали перемогу над Португалією у 3-му турі групи H.

"Суспільне" та MEGOGO транслюють матчі наживо та в записі. Трансляції будуть доступні на регіональних телеканалах (наприклад, "Суспільне Київ") і платформі "Суспільне Спорт". В ефірі "Радіо Промінь" ітимуть радіотрансляції матчів.

Перелік матчів 5 грудня на чемпіонаті світу-2022:

  • Японія – Хорватія, 5 грудня, 17:00
  • Бразилія – Республіка Корея, 5 грудня, 21:00

До слова, напередодні Англія з трьома голами переграла збірну Сенегалу та зустрінеться з Францією у чвертьфіналі ЧС-2022.

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