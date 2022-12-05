Продовження плей-офф ЧС-2022: розклад матчів 1/8 фіналу Мундіалю 5 грудня
Програма другого раунду Кубка світу в Катарі в понеділок продовжиться двома матчами. Боротьбу за путівки в чвертьфінал поведуть представники груп E, F, G і H.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
На стадії 1/8 фіналу переможці груп зустрічаються з командами, що фінішували другими в сусідніх квартетах. Зокрема, на груповому етапі тріумфували збірні Японії та Бразилії.
"Сині самураї" зустрінуться зі збірною Хорватії у Вакрі. Матч запланований на 17:00. На груповому етапі балканці розгромили Канаду (4:1) та двічі зіграли внічию 0:0. Тим часом японці обіграли визнаних грандів – збірні Німеччини та Іспанії (двічі по 2:1).
Натомість о 21:00 розпочнеться поєдинок Бразилії та збірної Республіки Корея. Пентакампеони виграли стартові два матчі, а у третій зустрічі напіврезервним складом мінімально програли Камеруну. "Азійські тигри" в доданий арбітром час вирвали перемогу над Португалією у 3-му турі групи H.
"Суспільне" та MEGOGO транслюють матчі наживо та в записі. Трансляції будуть доступні на регіональних телеканалах (наприклад, "Суспільне Київ") і платформі "Суспільне Спорт". В ефірі "Радіо Промінь" ітимуть радіотрансляції матчів.
Перелік матчів 5 грудня на чемпіонаті світу-2022:
- Японія – Хорватія, 5 грудня, 17:00
- Бразилія – Республіка Корея, 5 грудня, 21:00
До слова, напередодні Англія з трьома голами переграла збірну Сенегалу та зустрінеться з Францією у чвертьфіналі ЧС-2022.
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