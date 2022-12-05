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Продолжение плей-офф ЧМ-2022: расписание матчей 1/8 финала Мундиаля 5 декабря

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Вакра, Понедельник 05 декабря 2022 10:50
Продолжение плей-офф ЧМ-2022: расписание матчей 1/8 финала Мундиаля 5 декабря Фото: Сборная Бразилии легко выиграла квартет ЧМ-2022 (facebook.com/CBF)
Автор: Антон Федорцив

Программа второго раунда Кубка мира в Катаре в понедельник продлится двумя матчами. Борьбу за путевки в четвертьфинал поведут представители групп E, F, G и H.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

На стадии 1/8 финала победители групп встречаются с командами, финишировавшими вторыми в соседних квартетах. В частности, на групповом этапе триумфовали сборные Японии и Бразилии.

"Синие самураи" встретятся со сборной Хорватии в Вакре. Матч запланирован на 17:00. На групповом этапе балканцы разгромили Канаду (4:1) и дважды сыграли вничью 0:0. Тем временем японцы обыграли признанных грандов – сборные Германии и Испании (дважды по 2:1).

В 21:00 начнется поединок Бразилии и сборной Республики Корея. Пентакампеоны выиграли стартовые два матча, а в третьей встрече полурезервным составом минимально проиграли Камеруну. "Азиатские тигры" же в добавленное арбитром время вырвали победу над Португалией в 3-м туре группы H.

"Суспильне" и MEGOGO транслируют матчи в прямом эфире и в записи. Трансляции будут доступны на региональных телеканалах (например, "Суспильне Киев") и платформе "Суспильне Спорт". В эфире "Радио Проминь" будут идти радиотрансляции матчей.

Список матчей 5 декабря на чемпионате мира-2022:

  • Япония – Хорватия, 5 декабря, 17:00
  • Бразилия – Республика Корея, 5 декабря, 21:00

К слову, накануне Англия с тремя голами обыграла сборную Сенегала и встретится с Францией в четвертьфинале ЧМ-2022.

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