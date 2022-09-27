Продовження Ліги націй: хто грає та де дивитися матчі 27 вересня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Усі поєдинки футбольного вечора стартують о 21:45. Ще 18 національних команд зіграють останній матч у групах другого розіграшу Ліги націй.

У Бразі відбудеться центральний поєдинок вечора. До збірної Португалії в гості завітають іспанці. Переможець двобою пройде у "фінал чотирьох" турніру. У паралельному ж матчі квартету A2 швейцарці приймуть збірну Чехії.

Тим часом у Дивізіоні B визначаться володарі двох путівок в елітний "клуб" на сезон 2024/25. Зокрема, збірна України зустрінеться з шотландцями в Кракові, а норвезька збірна приймуть Сербію в Осло. Інші ж поєдинки турнірної інтриги фактично позбавлені.

Після виходу з телевізійного ринку "Медіа Групи Україна" права на трансляцію матчів Ліги націй перейшли до сервісу MEGOGO. Платформа покаже всі поєдинки в прямому ефірі.

Перелік матчів вівторка в 6-му турі Ліги націй: