Продовження Ліги націй: хто грає та де дивитися матчі 27 вересня
Дев'ятьма матчами в трьох дивізіонах закриють у вівторок 6-й тур Ліги націй УЄФА 2022/23.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
Усі поєдинки футбольного вечора стартують о 21:45. Ще 18 національних команд зіграють останній матч у групах другого розіграшу Ліги націй.
У Бразі відбудеться центральний поєдинок вечора. До збірної Португалії в гості завітають іспанці. Переможець двобою пройде у "фінал чотирьох" турніру. У паралельному ж матчі квартету A2 швейцарці приймуть збірну Чехії.
Тим часом у Дивізіоні B визначаться володарі двох путівок в елітний "клуб" на сезон 2024/25. Зокрема, збірна України зустрінеться з шотландцями в Кракові, а норвезька збірна приймуть Сербію в Осло. Інші ж поєдинки турнірної інтриги фактично позбавлені.
Після виходу з телевізійного ринку "Медіа Групи Україна" права на трансляцію матчів Ліги націй перейшли до сервісу MEGOGO. Платформа покаже всі поєдинки в прямому ефірі.
Перелік матчів вівторка в 6-му турі Ліги націй:
- Португалія – Іспанія, 21:45
- Швейцарія – Чехія, 21:45
- Ірландія – Вірменія, 21:45
- Україна – Шотландія, 21:45
- Албанія – Ісландія, 21:45
- Норвегія – Сербія, 21:45
- Швеція – Словенія, 21:45
- Греція – Північна Ірландія, 21:45
- Косово – Кіпр, 21:45
До слова, раніше підготували анонс поєдинку збірних України та Шотландії в рамках Ліги націй.
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