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Продолжение Лиги наций: кто играет и где смотреть матчи 27 сентября

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Европа, Вторник 27 сентября 2022 16:10
Продолжение Лиги наций: кто играет и где смотреть матчи 27 сентября Фото: Португальские звезды готовы к встрече с Испанией (facebook.com/PORTUGAL)
Автор: Антон Федорцив

Девятью матчами в трех дивизионах закроют во вторник 6-й тур Лиги наций УЕФА 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Все поединки футбольного вечера стартуют в 21:45. Еще 18 национальных команд сыграют последний матч в группах второго розыгрыша Лиги наций.

В Браге состоится центральный поединок вечера. В сборную Португалии в гости приедут испанцы. Победитель поединка пройдет в "финал четырех" турнира. В параллельном матче квартета A2 швейцарцы примут сборную Чехии.

Тем временем в Дивизионе B определятся обладатели двух путевок в элитный "клуб" на сезон 2024/25. В частности, сборная Украины встретится с шотландцами в Кракове, а норвежская сборная примет Сербию в Осло. Остальные же поединки турнирной интриги фактически лишены.

После ухода с телевизионного рынка "Медиа Группы Украина" права на трансляцию матчей Лиги наций перешли к сервису MEGOGO. Платформа покажет все поединки в прямом эфире.

Продолжение Лиги наций: кто играет и где смотреть матчи 27 сентября

К слову, ранее подготовили анонс поединка сборных Украины и Шотландии в рамках Лиги наций.

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