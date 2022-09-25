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Продовження Ліги націй: хто грає та де дивитися матчі 25 вересня

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Європа, Неділя 25 вересня 2022 14:15
Продовження Ліги націй: хто грає та де дивитися матчі 25 вересня Фото: Збірна Нідерландів протистоятиме бельгійцям в Амстердамі (facebook.com/onsoranje)
Автор: Антон Федорців

Десятьма матчами в трьох дивізіонах розпочнеться в неділю 6-й тур Ліги націй УЄФА 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Старт ігрового дня запланований на 16:00. У цей час розпочнеться двобій Андорри та Латвії в Дивізіоні D, а також інший поєдинок квартету – молдовани приймуть збірну Ліхтенштейну в Кишиневі.

Ще два матчі відбудуться о 19-й. У групі C3 збірна Азербайджану зустрінеться з Казахстаном, а словацька команда протистоятиме збірній Білорусі. Центральний поєдинок вечора відбудеться в Амстердамі, де Нідерланди приймуть збірну Нідерландів. Цікавим стане і двобій Данії з Францією.

Після виходу з телевізійного ринку "Медіа Групи Україна" права на трансляцію матчів Ліги націй перейшли до сервісу MEGOGO. Платформа покаже всі поєдинки в прямому ефірі за винятком матчу білоруської збірної.

Перелік матчів неділі в 6-му турі Ліги націй:

  • Андорра – Латвія, 16:00
  • Молдова – Ліхтенштейн, 16:00
  • Азербайджан – Казахстан, 19:00
  • Словаччина – Білорусь, 19:00
  • Австрія – Хорватія, 21:45
  • Данія – Франція, 21:45
  • Нідерланди – Бельгія, 21:45
  • Уельс – Польща, 21:45
  • Люксембург – Литва, 21:45
  • Фарерські острови – Туреччина, 21:45

Продовження Ліги націй: хто грає та де дивитися матчі 25 вересня

До слова, українська збірна розгромила Вірменію на виїзді та набрала 10 очок у групі Ліги націй.

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