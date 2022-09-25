Продолжение Лиги наций: кто играет и где смотреть матчи 25 сентября
Десятью матчами в трех дивизионах откроется в воскресенье 6-й тур Лиги наций УЕФА 2022/23.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
Старт игрового дня запланирован на 16:00. В это время начнется поединок Андорры и Латвии в Дивизионе D, а также другой поединок квартета – молдаване примут сборную Лихтенштейна в Кишиневе.
Еще два матча состоятся в 19.00. В группе C3 сборная Азербайджана встретится с Казахстаном, а словацкая команда будет противостоять сборной Беларуси. Центральный поединок вечера состоится в Амстердаме, где Нидерланды примут сборную Нидерландов. Интересным станет и поединок Дании с Францией.
После ухода с телевизионного рынка "Медиа Группы Украина" права на трансляцию матчей Лиги наций перешли к сервису MEGOGO. Платформа покажет все поединки в прямом эфире, за исключением матча белорусской сборной.
Список матчей воскресенья в 6-м туре Лиги наций:
- Андорра – Латвия, 16:00
- Молдова – Лихтенштейн, 16:00
- Азербайджан – Казахстан, 19:00
- Словакия – Беларусь, 19:00
- Австрия – Хорватия, 21:45
- Дания – Франция, 21:45
- Нидерланды – Бельгия, 21:45
- Уэльс – Польша, 21:45
- Люксембург – Литва, 21:45
- Фарерские острова – Турция, 21:45
К слову, украинская сборная разгромила Армению на выезде и набрала 10 очков в группе Лиги наций.
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