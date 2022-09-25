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Продолжение Лиги наций: кто играет и где смотреть матчи 25 сентября

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Европа, Воскресенье 25 сентября 2022 14:15
Продолжение Лиги наций: кто играет и где смотреть матчи 25 сентября Фото: Сборная Нидерландов будет противостоять бельгийцам в Амстердаме (facebook.com/onsoranje)
Автор: Антон Федорцив

Десятью матчами в трех дивизионах откроется в воскресенье 6-й тур Лиги наций УЕФА 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Старт игрового дня запланирован на 16:00. В это время начнется поединок Андорры и Латвии в Дивизионе D, а также другой поединок квартета – молдаване примут сборную Лихтенштейна в Кишиневе.

Еще два матча состоятся в 19.00. В группе C3 сборная Азербайджана встретится с Казахстаном, а словацкая команда будет противостоять сборной Беларуси. Центральный поединок вечера состоится в Амстердаме, где Нидерланды примут сборную Нидерландов. Интересным станет и поединок Дании с Францией.

После ухода с телевизионного рынка "Медиа Группы Украина" права на трансляцию матчей Лиги наций перешли к сервису MEGOGO. Платформа покажет все поединки в прямом эфире, за исключением матча белорусской сборной.

Список матчей воскресенья в 6-м туре Лиги наций:

  • Андорра – Латвия, 16:00
  • Молдова – Лихтенштейн, 16:00
  • Азербайджан – Казахстан, 19:00
  • Словакия – Беларусь, 19:00
  • Австрия – Хорватия, 21:45
  • Дания – Франция, 21:45
  • Нидерланды – Бельгия, 21:45
  • Уэльс – Польша, 21:45
  • Люксембург – Литва, 21:45
  • Фарерские острова – Турция, 21:45

Продолжение Лиги наций: кто играет и где смотреть матчи 25 сентября

К слову, украинская сборная разгромила Армению на выезде и набрала 10 очков в группе Лиги наций.

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